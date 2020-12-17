Serkan isminin anlamı nedir? Serkan ne demek?
Ailelerde çoğu zaman dünyaya gelecek olan bebeğe isim verme tartışma durumu tartışma konusu olur. Ancak yapılan isim araştırmalarının neticesinde bebeğe ortak verilen kararla isim verilir. Ülkemizde en çok kullanılan isimlerden biri de Serkan ismidir. Serkan ismi çok fazla kullanılmasına rağmen anlamı herkes tarafından henüz net olarak bilinmemektedir. Serkan'ın anlamı, Serkan isminin anlamı nedir sorularıyla internet ortamında çok fazla aratılır. Siz de Serkan'ın anlamı , Serkan isminin anlamı nedir, sorularını soruyorsanız detayları aşağıda vermiş olduğumuz isim analizimize göz atarak öğrenebilirsiniz. İşte Serkan'ın anlamı nedir? Serkan isminin anlamı nedir sorularının cevapları...
17 Aralık 2020, Perşembe 18:17 Son Güncelleme:
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Serkan ismi ülkemizde çok fazla kullanılmasına rağmen henüz anlamı net olarak bilinmemektedir. Dünyaya gelecek olan bebeğinize Serkan ismini koymak istiyorsanız ve Serkan'ın anlamı, Serkan'ın anlamı nedir, sorularının cevaplarını merak ediyorsanız tam olarak doğru yerdesiniz. işte Serkan'ın anlamı ve Serkan'ın anlamı nedir, sorularına vermiş olduğumuz cevaplar...
Serkan isminin anlamı nedir? Serkan ne demek?
1.Alageyik Ve Ay Gibi Güzel
2.Taşmış Bir Durumda Olan, Coşkun, Su Baskını
3.TDK Asil bir soydan gelen kimse.
4.Soylu kan, başkan
Cinsiyeti: Erkek
Kökeni: Farsça + Türkçe
Türkiye'de Serkan ismini kullanan
176.759 kişi bulunmaktadır.
İstanbul'da Serkan ismini kullanan
39.503 kişi bulunmaktadır.
Serkan isminin özellikleri
Aniden sinirlenebilirler .Hazzetmedikleri insanları hırpalamaktan zevk alırlar. İş hayatında başarıları yüksektir. Kendisinden farklı bir görüş onları durduramaz aksine daha fazla hırs yapmalarına neden olur. İlişkilerinde sevdikleri insanlara karşı oldukça yakındırlar.