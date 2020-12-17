Serkan isminin anlamı nedir? Serkan ne demek?

Serkan ismi ülkemizde çok fazla kullanılmasına rağmen henüz anlamı net olarak bilinmemektedir. Dünyaya gelecek olan bebeğinize Serkan ismini koymak istiyorsanız ve Serkan'ın anlamı, Serkan'ın anlamı nedir, sorularının cevaplarını merak ediyorsanız tam olarak doğru yerdesiniz. işte Serkan'ın anlamı ve Serkan'ın anlamı nedir, sorularına vermiş olduğumuz cevaplar...

1.Alageyik Ve Ay Gibi Güzel

2.Taşmış Bir Durumda Olan, Coşkun, Su Baskını

3.TDK Asil bir soydan gelen kimse.

4.Soylu kan, başkan





Cinsiyeti: Erkek

Kökeni: Farsça + Türkçe





Türkiye'de Serkan ismini kullanan

176.759 kişi bulunmaktadır.





İstanbul'da Serkan ismini kullanan

39.503 kişi bulunmaktadır.





Aniden sinirlenebilirler .Hazzetmedikleri insanları hırpalamaktan zevk alırlar. İş hayatında başarıları yüksektir. Kendisinden farklı bir görüş onları durduramaz aksine daha fazla hırs yapmalarına neden olur. İlişkilerinde sevdikleri insanlara karşı oldukça yakındırlar.







