Serkan Koya zor günler geçiriyor

Son dönemde Cahide’deki sahnesiyle ses getiren arabesk şarkıcısı Serkan Kaya önceki gün bir arkadaşıyla Aqua Florya AVM’de görüntülendi. Bir balıkçıda yemek yiyen ikili çıkışta muhabirlere poz verdi. Serkan Kaya “Zor günler geçiriyorum. Yakın zamanda babamı kaybettim. Hayat devam ediyor. 3 günlük dünyada kalp kırmaya, küs kalmaya hiç gerek yok” dedi.