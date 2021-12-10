Magazin Serkan Koya zor günler geçiriyor

Serkan Koya zor günler geçiriyor

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Serkan Koya zor günler geçiriyor

Geçtiğimiz günlerde babasının ölüm haberiyle yıkılan Serkan Kaya, arkadaşıyla birlikte yemek yedi. Serkan Kaya zor günlerden geçtiğini belirtti.

10 Aralık 2021, Cuma 13:53 Son Güncelleme:
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Son dönemde Cahide’deki sahnesiyle ses getiren arabesk şarkıcısı Serkan Kaya önceki gün bir arkadaşıyla Aqua Florya AVM’de görüntülendi. Bir balıkçıda yemek yiyen ikili çıkışta muhabirlere poz verdi. Serkan Kaya “Zor günler geçiriyorum. Yakın zamanda babamı kaybettim. Hayat devam ediyor. 3 günlük dünyada kalp kırmaya, küs kalmaya hiç gerek yok” dedi.

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