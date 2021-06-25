Son olarak 'Masumiyet' dizisinde başrol oynayan Serkay Tütüncü, birkaç gün önce yaptığı açıklama ile Survivor ekibinin tepkisini çekti.

Tütüncü, yıllar önce adını duyurduğu Survivor ile ilgili sorulara verdiği yanıtlarla; o günleri unutmak istediğini belli ederek, yarışmayı gitmeden önce de gittikten sonra da izlemediğini açıkladı.

SURVİVOR SORULARINI GEÇİŞTİRDİ

Ardından Tütüncü, 'Survivor All Star'a katılma ihtimaliniz var mı?' sorusunu ise "İhtimali bile yok, öyle söyleyeyim. Bu konudan bahsetmeyelim" diyerek geçiştirdi.

Serkay Tütüncü'nün bu tepkisine, Survior Extra sunucusu Semih Öztürk'ten çok sert tepki geldi.

"UĞURSUZ"

Dün akşam yayınlanan bölümde Öztürk, Tütüncü için; "İki dizide oynadı. Uğursuz, hiçbir dizi de tutmadı. Geçenlerde gördüm, muhabir soruyor gevşek gevşek cevap veriyor. Survivor neymiş ne işim olur gibisinden. Kardeşim sen nereden geldin? İki dizide oynadın adam mı oldun?" diyerek tepki gösterdi.