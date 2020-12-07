Oyuncu Sermiyan Midyat, Amerika'daki corona virüs tedbirleriyle ilgili gözlemlerini paylaştı. Videoyu New York'ta çektiğini belirten Midyat, "Yaklaşık bir yıldır yurt dışına çıkmamıştım. Şimdi Amerika'ya geldim ve pandemi karşısındaki tutumuna şaşırdım. Kuaförler açık, restoranlar açık, havalimanında ateş bile ölçülmedi" diye konuştu. Midyat ayrıca söz konusu videoyu paylaşırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesaplarını etiketledi.

'Söyleyeceğim şey beni linç ettirecek'

"Söyleyeceğim şey beni linç ettirmeyi sağlayacaktır" diyen Midyat, "Zira memleketimizde sırf muhalif olmak için, şirin gözükmek için siyaha beyaz diyen popülasyon çok fazla. Biliyorsunuz 23 yıldır huzurunuzdayım. Eleştirisinin nereye gideceğini hesap etmeden konuşan bir deli kardeşinizim. Söylemek istediğim şu ki, herkesin süper güç dediği Amerika'da gördüklerimden sonra memleketin kıymetini insan fark ediyor. Memleketteki tüm sağlık çalışanlarının, Sağlık Bakanı'nın, Cumhurbaşkanı'nın gösterdiği hassasiyet teşekküre ve takdire şayan. Umarım tenkit etmeyi bildiğimiz kadar, takdir etmeyi bileceğimiz günlerde tekrar buluşuruz" ifadelerini kullandı.

8 yıla kadar hapsi isteniyor

Eski sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddia edilen Midyat hakkında, "kasten yaralama", "zincirleme tehdit" ve "zincirleme hakaret" suçlarından 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Midyat, "46 yaşına basıyorum bir tane kadına şiddet uyguladığım görüntü göstersinler ben mesleği bırakırım" şekilde konuşmuştu.







