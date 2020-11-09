Magazin Sermiyan Midyat'ın 8 yıla kadar hapsi istendi!

Sermiyan Midyat'ın 8 yıla kadar hapsi istendi!

Magazin

Sermiyan Midyat'ın 8 yıla kadar hapsi istendi!

Kendisi gibni oyuncu olan eski sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddia edilen Sermiyan Midyat hakkında 'kasten yaralama', 'zincirleme tehdit' ve 'zincirleme hakaret' suçlarından 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Aynı iddianamede Sevcan Yaşar hakkında da 'kasten yaralama' suçundan 1 yıla kadar ceza istendi.

09 Kasım 2020, Pazartesi 15:41 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sermiyan Midyat hakkında, birlikte yaşadığı dönem sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddiası ile yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede hem Sermiyan Midyat hem de Sevcan Yaşar'ın cezalandırılması istendi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

İddianamede Sermiyan Midyat'ın, Sevcan Yaşar'a yönelik eylemleri dolayısıyla 'kasten yaralama', 'zincirleme hakaret' ve 'zincirleme tehdit' suçlarından 1 yıl 3 aydan 8 yıla, Sevcan Yaşar'ın da Midyata yönelik eyleminden dolayı 'kasten yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame, İstanbul Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek duruşma günü verildi.

İddianame, İstanbul Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek duruşma günü verildi.

İddianamede, arkadaş olan Sermiyan Midyat ve Sevcan Yaşar'ın masraflarını ortak karşıladıkları evde birlikte yaşadıkları, 16 Nisan 2020 tarihinde Midyat'ın; Yaşar'a yönelik hakaret, tehdit eylemlerinde bulunduğu, yerde sürüklediği, birçok kere yumruk ve tekme attığı ve Sevcan Yaşar'ın bağırarak komşulardan yardım istediği belirtildi.

'Yapabileceğim bütün kötülükleri yapacağım'

Doktor raporuna göre Sevcan Yaşar'ın basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralandığı kaydedilen iddianamede, müşteki şüpheli Sermiyan Midyat'ın müşteki şüpheli Sevcan Yaşar'ı, "Sen benim düşmanımsın bundan sonra. Yapabileceğim bütün kötülükleri yapacağım. Seninle aynı sektördeyiz iş bulamayacaksın" ve "Bak ben seni evden döve döve nasıl çıkarıyorum" diyerek tehdit ettiği de iddia edildi.

Sevcan Yaşar'ın polisi araması üzerine polisin eve gittiği bilgisine yer verilen iddianamede, Midyat'ın karakolda da Yaşar'a yönelik, "Senin cesedin çıkacak buradan" sözleri ile tehdit ettiği anlatıldı.

Doktor raporuna göre olay günü Sevcan Yaşar'ın da müşteki şüpheli Sermiyan Midyat'ı basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaraladığı kaydedilen iddianamede, Midyat'ın birden çok kez hakaret ve tehdit suçlarını işlediği ifade edildi.

Tarafların birbirinden karşılıklı şikayetçi oldukları belirtilen iddianamede, müşteki şüpheli Sermiyan Midyat ve müşteki şüpheli Sevcan Yaşar'ın atılı suçlardan talep edilen hapis cezaları ile cezalandırılmaları istendi.


İlgili Haberler
Sermiyan Midyat: Çok ağrıma gidiyorSürekli darp olaylarıyla gündeme gelen Sermiyan Midyat: Ben böyle bir şey yapmış olabilir miyim?Sevcan Yaşar: Sermiyan Midyat beni yerde sürükledi ve kapının önüne attıSermiyan Midyat’tan ayrılan Sevcan Yaşar’dan ilk açıklama geldi!Sinan Akçıl'dan Sermiyan Midyat'a gönderme: Karşı durmaya devam edeceğimSermiyan Midyat ve sevgilisi karakolluk olduSermiyan Midyat ve Sevcan Yaşar aşk yaşıyor


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
9 Kasım 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Asya "Sadakatsiz"liğe kanat çırptı
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Tam bir kriz ve yönetimiyle; Şevval Şahin
Sercan Yaşar
Yasemin Candemir
Tembel kızlar için cilt bakım tüyoları
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Demet Akalın paylaştı: Küçükken de ikonmuşum!