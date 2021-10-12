Serotonin, doğal bir duygudurum düzenleyicisi olarak kabul edilen, ruh halinin düzenlenmesinde anahtardır. Bu nörotransmitterin, sakin, duygusal olarak dengeli hisseden bireylere yardımcı olduğuna inanılıyor ve kaygıyı düzenlemeye ve depresif duyguları azaltmaya yardımcı olduğu düşünülüyor. Diğer davranışların yanı sıra algı, dikkat ve saldırganlık gibi davranışın birçok alanında da rol oynar. Son olarak, serotoninin uyku ve fiziksel sağlıkta da rolü olduğuna inanılmaktadır.

Serotonin Nasıl Artar?

Serotonin, nöronlar üzerinde inhibitör etkileri olduğu için inhibitör nörotransmitter olarak da sınıflandırılır. Bu, serotoninin nöronların aksiyon potansiyelini ateşleme olasılığını azaltacağı anlamına gelir. Böylece serotonin beyni uyarmaz, bunun yerine diğer nörotransmitterlerin aşırı uyarıcı etkilerini dengeler. Yaşam tarzı değişikliklerinin ve diğer tıbbi olmayan yöntemlerin beyindeki doğal olarak serotonin seviyelerini iyileştirebileceğine dair kanıtlar var. Genellikle, klinik duygudurum bozukluğu olan bireyler için ilaç önerilir ve bu nedenle düşük serotonin semptomları tipik olarak daha şiddetlidir.

Bununla birlikte, insanların ilaca ihtiyaç duyacakları bir aşamaya gelene kadar beklemektense, semptomların şiddetli olduğu bir aşamaya gelmelerini önleyebilmek tercih edilir. Sadece hafif düzeyde serotonin düşüklüğü semptomları yaşayan bazı kişiler için veya bu ilaçların bu popülasyonlarda riskli yan etkiler nedeniyle genellikle önerilmeyen veya genellikle önerilmeyen çocuklar ve ergenlerde ilaç kullanımı her zaman uygun değildir.

Beyin serotonini yükseltmek için ilaçsız yöntemler sadece ruh halini iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda çeşitli zihinsel sağlık durumlarının başlangıcına karşı korunmaya da yardımcı olabilir. Önecelikle;

Egzersiz Yapmak

Bireylerde serotonin düzeylerinin arttığına dair kanıt gösteren bir yöntem egzersizdir. Egzersizin, klinik zihinsel sağlık sorunları olan kişilerin yanı sıra yalnızca hafif depresif semptomlar gösterenlerin ruh hallerini iyileştirdiği gösterilmiştir.

Diyet ve Takviyeler

Triptofan, beyinde serotonine dönüştürülebilen ve sadece besinler yoluyla ulaşılabilen esansiyel bir amino asittir. Bu amino asit serotonine dönüştürülebildiğinden, bu onu beyin işleyişi için önemli bir unsur yapar ve potansiyel olarak ruh hali üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

Işık Tedavisi

Parlak ışığa maruz kalmak, ilaç kullanmadan serotonini artırmak için olası ikinci bir yöntemdir. Güneş ışığında olmak, serotonin üretimini teşvik etmek de dahil olmak üzere vücutta rol oynayan D vitamini üretebilir.

Serotonin Miktari ve Seviyesini Artıran Nedenler Nelerdir?

Artan serotonin seviyeleri, ruh halini iyileştirmek ve depresyon gibi bazı zihinsel sağlık durumlarını tedavi etmek için faydalı olsa da, beyindeki serotonin fazlası zararlı olabilir. Beyinde çok fazla serotonin olması, serotonin sendromu olarak bilinen bir duruma neden olabilir. Çoğu zaman, serotonin sendromu, düşük serotonin düzeylerini artırmak için alınan bazı ilaçlardan kaynaklanabilir.

Düşük serotonin seviyeleri, çoğunlukla duygudurum bozuklukları olmak üzere bazı zihinsel sağlık koşullarıyla ilişkilendirilmiştir. Düşük serotonin semptomları devam ederse, bu, depresyon gibi durumların ortaya çıkması riskini taşır. Depresyon, üzüntü, umutsuzluk ve bazen intihar düşünceleri ile ilişkilidir. Diğer zihinsel sağlık koşulları da anksiyete bozuklukları ve şizofreni gibi düşük serotonin ile ilişkiler göstermiştir.

Serotonin seviyesinin artması, serotonin sendromu olarak adlandırılır. Serotonin sendromu, vücutta çok fazla serotonin olduğunda meydana gelen bir durumdur. Bu, serotonin seviyelerini etkileyen ilaçlardan kaynaklanabilir. Antidepresanlar bu durumla bağlantılıdır. Serotonin sendromu semptomları hafif veya şiddetli olabilir. Semptomlar, yeni bir ilaç aldıktan veya dozu artırdıktan hemen sonra başlayabilir. Belirtiler saatler içinde ortaya çıkabilir.

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