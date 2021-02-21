Magazin Serpil Barlas kimdir? Serpil Barlas neden öldü?

Serpil Barlas kimdir? Serpil Barlas neden öldü?

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Serpil Barlas kimdir? Serpil Barlas neden öldü?

Türk pop müziğinin yıldızlarından Serpil Barlas hayatını kaybetti. Haberin ardından Serpil Barlas'ın hayatı merak konusu oldu. Peki Serpil Barlas kimdir? Serpil Barlas kaç yaşındaydı? Serpil Barlas'ın hastalığı nedir? İşte Serpil Barlas ile ilgili merak edilenler...

21 Şubat 2021, Pazar 01:02 Son Güncelleme:
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Barlas, özellikle 1980’li yıllarda seslendirdiği şarkılarla büyük bir hayran kitlesi oluşturmayı başarmış, üstlendiği sosyal sorumluluk projeleriyle de gündem yaratmıştı. Uzun yıllardır Amerika’da yaşayan Serpil Barlas, müzik çalışmalarına orada devam etmişti. Ünlü kompozitör Uğur Dikmen ile evli olan Barlas, aynı zamanda Türk Sanat Müziği’nin assolistlerinden Aysel İpar’ın da kızıydı. Son olarak bir single hazırlıkları içinde olan sanatçı, Nisan ayında stüdyoya girmeyi planlıyordu. Ancak ünlü popçu dün gece hayatını kaybetti.

Serpil Barlas neden öldü?

Serpil Barlas’ın dün gece saat 23.00 sularında, Beşiktaş’taki evinde akşam yemeğinin ardından kalbindeki ritim bozukluğuna bağlı kalp yetmezliğinden hayatını kaybettiği öğrenildi. Serpil Barlas’ın cenazesi, 22 Şubat Pazartesi günü Feriköy Mezarlığı’nda anneannesi Macide Balkış’ın bulunduğu aile kabristanına defnedilecek.

Serpil Barlas kimdir? Serpil Barlas kaç yaşında?

Annesi Türk müziği solisti Aysel İpar, babası Kazım Polat. 1960'lı yıllarda şehir tiyatrolarında sanat hayatına başlamıştır. Zamanın ünlü orkestralarında solistlik yapmıştır. 1970 yılında Altın Ses Yarışması'nda Nilüfer'in ardından ikinci olmuştur. 1976-1978 yılları arasında birkaç 45'lik plak doldurmuş ve bunların arasında en çok Oldu Olanlar (orj. Dibi Dibi Daba da) adlı parça ile adından söz ettirmiştir.

1978'de Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye finalinde "Yaşamaya Bak" isimli şarkı ile katılmıştır. 1978 yılında ABD'ne yerleşerek bu ülkede 15 sene ikamet etmiştir. 1993 yılında Türkiye'ye dönüşünden sonra AIDS ile mücadelede öncülük yaparak sanat camiasında bir ilke imza atmıştır.

Gerek AIDS gerekse sahipsiz sokak çocukları ve Bosna'daki sistematik soykırım gibi toplumsal konularda yaptığı çalışmalarla kamuoyunun dikkatini çekmeye çalışmış ve ünlü müzisyen Uğur Dikmen'in desteğiyle yaptığı albümlerinde bu konulara temas eden "Benim Adım İnsan", "Sahipsiz Çocuklar" , "Bosna" adlı şarkıları ile üstlendiği misyonu savunmaya çalışmıştır.

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