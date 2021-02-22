Magazin Serpil Barlas son yolculuğuna uğurlandı!

Serpil Barlas son yolculuğuna uğurlandı!

Magazin

Serpil Barlas son yolculuğuna uğurlandı!

Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Serpil Barlas 64 yaşında hayata veda etti. Barlas, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

22 Şubat 2021, Pazartesi 13:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bir dönem Türk müziğinin güçlü isimleri arasında yer alan Serpil Barlas’ın cenazesi, Feriköy Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı’na defnedildi. Eşi Uğur Dikmen ve aile yakınlarının hazır bulunduğu cenaze namazının ardından anneannesi Macide Balkış’ın bulunduğu aile kabristanına defnedildi. Serpil Barlas'ın cenazesine az sayıda kişi katıldı.

21 yıllık eşi Serpil Barlas'ın cenaze namazında konuşan eşi Uğur Dikmen 'Kalbinde ritim bozukluğu vardı. Bir anda aramızdan ayrıldı, ilahi takdir' dedi. Eşi Serpil Barlas'ın müzikle hala uğraşmak istediğini fakat sağlığının el vermediğini söyleyen Uğur Dikmen 'Sağlığı olsa single yapacaktı' dedi. (Hürriyet/ Cenker Tezel)

İlgili Haberler
Serpil Barlas kimdir? Serpil Barlas neden öldü?Ünlü popçu Serpil Barlas hayatını kaybetti


Yazarlarımızdan
Gökçen Erdoğan
Sosyalleşmeyen erkekler
Gökçen Erdoğan
Filiz Özkol
22 Şubat 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Suna Akyıldız
Kuaförünü değiştirmesi artık şart
Suna Akyıldız
Hande Kazanova
22 Şubat haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Hasat Dolunayı
Öner Döşer
Funda Duru
Bir Instagram hesabının anatomisi: Alina Boz
Funda Duru
Şirin Sever
Akrabanın hayırlısı!
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Duygusal zorbalığın işaretleri
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
O da bizden
Uğur Alkapar
Bekir Saçar
Her yerde kar var kalbim senin bu gece
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Kırmızı Oda gerçek Boncuk’tan haber var!
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Büyük soru: Gain mi Exxen mi?
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
Yasemin Candemir
2021’i “Güzellik yılı” ilan etmenin tam zamanı!
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Corona virüsü yenen Demet Akalın canlı yayında yaşadıklarını anlattı