Serpil Barlas son yolculuğuna uğurlandı!

Bir dönem Türk müziğinin güçlü isimleri arasında yer alan Serpil Barlas’ın cenazesi, Feriköy Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı’na defnedildi. Eşi Uğur Dikmen ve aile yakınlarının hazır bulunduğu cenaze namazının ardından anneannesi Macide Balkış’ın bulunduğu aile kabristanına defnedildi. Serpil Barlas'ın cenazesine az sayıda kişi katıldı.

21 yıllık eşi Serpil Barlas'ın cenaze namazında konuşan eşi Uğur Dikmen 'Kalbinde ritim bozukluğu vardı. Bir anda aramızdan ayrıldı, ilahi takdir' dedi. Eşi Serpil Barlas'ın müzikle hala uğraşmak istediğini fakat sağlığının el vermediğini söyleyen Uğur Dikmen 'Sağlığı olsa single yapacaktı' dedi. (Hürriyet/ Cenker Tezel)



