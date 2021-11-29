İlk evliliğini henüz 16 yaşındayken, Mert Çakmaklı ile yapan Serpil Çakmaklı 6 ayda boşanmasına rağmen, Çakmaklı soyadını kullanmaya devam etti. Modellik, şarkıcılık ve oyuncluk yapan Serpil Çakmaklı, 80’li yıllarda verdiği cesur pozlarla adından sıklıkla söz ettiren bir isim haline gelmişti…

SERPİL ÇAKMAKLI KİMDİR?

Yeşilçam’ın bir dönem en popüler isimlerinden olan ve aşk hayatıyla da sık sık gündeme gelen Serpil Çakmaklı 1962 yılında Eskişehir’de dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerinden önce mankenlik yapan Serpil Çakmaklı, TRT ekranlarında yayınlanan Alçaktan Uçan Güvercin adlı dizi filmle ünlüler dünyasına adımını attı. İlk evliliğini henüz 16 yaşındayken yapan Serpil Çakmaklı, pek çok sinema filminde rol aldı.

Serpil Çakmaklı, 1980’li yıllarda ekrana gelen cesur sahneler ile adından söz ettirirken oyunculuğa başladığında Mert Çakmaklı ile evliydi. Çiftin evliliği 6 ay sürdü ve daha sonra ayrıldılar. Ancak, ayrılığa rağmen ünlü oyuncu 'Çakmaklı' soyadını kullanmaya devam etti. Güzel yıldız, sonraki dönemlerde iki evlilik daha yaptı ancak soyadını hiç değiştirmedi.

Filmlerde rol almasının sonrasında şarkıcılık da yapan Serpil Çakmaklı; model - oyuncu -cast - menajerlik - organizasyon - prodüksiyon hizmetlerini kapsayan geniş yelpazeli bir şirket kurdu.

SERPİL ÇAKMAKLI KAÇ KEZ EVLENDİ?

Serpil Çakmaklı ilk evliliğini 16 yaşındayken 1978 yılında manken Mert Çakmaklı ile yaptı. Çift sadece 6 ay evli kaldıktan sonra boşandı. Çakmaklı ikinci evliliğini 1990 yılında iş adamı Can Apa ile yaptı. BU evlilik ise 2 yıl sürdü. 3.evliliğini Aralık 1993'te oyuncu Yalçın Dümer ile yapan Serpil Çakmaklı, 1,5 yıl sonra 1995’te boşandı. Çakmalı ve Dümer çiftinin bu evlilikten Merve adında bir kızı dünyaya geldi.

SERPİL ÇAKMAKLI’NIN ALBÜMLERİ

1990 - Üzülmedimki & Neşesi Bilir

1991 - İkimizde Seviyoruz

2000 - Bir Seni Tanırım

2009 - Yana Yana

SERPİL ÇAKMAKLI’NIN OYNADIĞI FİLMLER