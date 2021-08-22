Serpil Ünal, motosikletiyle bir rota oluşturdu. Ege ve Akdeniz gibi bölgeler işin kolay kısmıydı ve belki de önemsiz sayılacaktı. Oysa o; Mardin'e, Adana'ya, Urfa'ya, Antep'e, Maraş'a doğru yollara düştü. Saatlerce tanımadığı insanlarla sohbet etti. Yeri geldi bir benzinlikte ilk kez gördüğü insanların yemeğini paylaştı. Amacı önce zihinlerdeki kadınları özgürleştirmekti, tabuları yıkmaktı, insanların kadına bakışını sorgulatmaktı ve nitekim başardı.

Nereden çıktı bu fikir? Kaç yıldır bunu düşünüyordunuz?

Sekiz senedir motosiklet kullanıyorum. İki senedir tek kişilik bir rotanın hayalini kuruyordum. Bu kadınlarımız için kendime vermiş olduğum bir sözdü aslında. Bir süredir iş yoğunluğum sebebiyle ertelemek zorunda kalmıştım. Beni demoralize eden bir konu daha vardı elbette; her gün vahşice katledilen kadın cinayetleri... Bu sebepten ailem, arkadaşlarım ilk zamanlar tedirginlik yaşadılar. 'Tek başına' olmam herkesi korkutmaya yetiyordu fakat bunun benim için önemini anlayınca desteklerini esirgemediler. Hepsine minnettarım.

Ne oldu da birden yollara koyuldunuz?

Yollarda olmak benim özüm, bütünlüğüm. Bu istek hep var olan bir duyguydu zaten içimde.

ALDIĞIM EN BÜYÜK TEDBİR HİÇBİR NEGATİF DÜŞÜNCEYİ DUYMAMAK OLDU

Gece gündüz yollardaydınız. Neler yaşadınız?

Şansım yaver gitti. Her tedbiri aldım. Gece gündüz konumumu takip eden dostlarım vardı. Aldığım en büyük tedbir, hiçbir negatif düşünceyi duymamak oldu. Bu yol bana sadece emeğimin karşılığını verdi. Sıcaktan ve açlıktan artık süremeyecek duruma geldiğimde, bir köy benzincisinde dört ağabey benimle öğlen yemeğini paylaştı. Yediğim en güzel taze fasulyeydi.

‘ABLA, TÜRKÇE BİLİYOR MUSUN?’

İnsanların tepkisi nasıldı?

Her durağımda etrafımda insanlar birikti. Sorguladılar, sevindiler, gurur duydular.

Kaskımı çıkarır çıkarmaz hep karşılaştığım soru ise, “Abla, Türkçe biliyor musun?” oldu. Çünkü bu durum bazı bölgelerde rastlanılan bir durum değildi. Sevinsem mi, üzülsem mi bilemedim.

İNSAN HAYALİNDEN KORKAR MI?

Peki, başınıza bir şey gelmesinden hiç korkmadınız mı?

İnanın hiç korkmadım. Bu, kendimi bulma şeklim. Hayatımızın her döneminde çeşitli riskler alıyoruz. İnsan hayalinden hiç korkar mı? Biz kadınlar çok güçlüyüz. Duygularımız, aklımız, yeteneklerimiz hep bunun üzerine konumlandırılmış. “Dünyaya bir kadın eli değse, tüm tozlar havalanır” sözü gelir aklıma hep.

ÜZGÜNÜM Kİ ARTIK BİR KADININ ÖLDÜRÜLMESİ İÇİN TEK BAŞINA DÜNYA TURUNA ÇIKMASINA GEREK YOK

Otostopla dünyayı gezerken Türkiye’de tecavüze uğrayarak öldürülen Pippa Bacca vardı. Hatırlayınca bile tüylerim diken diken oluyor…

O yıllardan bugüne değişen tek şey artan kadın cinayetleri. Üzgünüm ki, artık bir kadının öldürülmesi için bir başına dünya turuna çıkmasına gerek yok. Kendi evinde, iş yerinde ya da okulunda… Ben bu zihniyeti değiştirmek adına hükmediyorum bu alete. Kendimden büyük motosikletimle gezerek zihinlerdeki kadınları özgürleştirmeye çalışıyorum. Rüzgarı karşıma aldım ve motosikletimle yollara düştüm. Önce zihinlerdeki kadınlar özgürleşecek!

MOTOSİKLETİMLE SEYİR HALİNDEYKEN BİR AİLE BANA AYAKKABI FIRLATTI

Bugüne kadar kaç il gezdiniz ve yaşadığınız en garip şey neydi?

Karadeniz, Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu turunu tamamladım. 2015 yılında Ege turuna çıkmıştım. Bir arkadaşım da kendi çizdiği rotası için yola çıkmıştı. Orta noktada buluştuk ve yollarımız ayrılana kadar birkaç saat birlikte sürecektik. Fakat seyir halimdeyken araba içerisinde kavga eden bir aile önce yolda üzerime ayakkabı fırlattı. Daha sonra üzerime sürmeye başladı. Bize saldırmaları için hiçbir sebep yoktu. Bir süre onlardan kaçarak sürmek zorunda kaldık ve benzinliğe sığındık. Durduğumuz benzinliğe gelip sopayla bize saldırdılar. Benzinlikteki çalışanlar bizi kurtardı ve sonra kaçtılar. Polis yakaladı mı? Hayır. Kimse uğraşmadı bile. Yediğim dayakla ayrılmak zorunda kaldım ve yoluma devam ettim.

Gittiğin yerlerde erkek şiddetine dair neler gözlemledin?

Benim izlenimimden çok, gittiğim yerlerdeki insanlara ne kattığıma odaklanıyorum. Kadının gücünü, yerini görüp bir nebze fikirlerini ve izlenimlerini değiştirdiğimi düşünüyorum.

AİLEM BENİMLE GURUR DUYUYOR

Ailen bu duruma nasıl yaklaşıyor?

Ailem, tek başıma yola çıkmama artık o kadar alıştı ki, “Güzel anı biriktir, dualarımız seninle” demekten başka bir şey yapmıyorlar. Tedirginlikleri elbette oluyor ama inanılmaz gurur duyuyorlar. Ben eve girince derin bir nefes alıyorlar.