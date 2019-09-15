Serpme kahvaltı kültürü 100 milyar liralık israfa neden oluyor

TİSVA, otellerde uygulanan ‘her şey dahil’ ve ‘ultra her şey dahil’ gibi sistemlerin de israfı arttırdığını vurguladı.

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, Türkiye’de yılda 214 milyar liralık gıda israfı yapıldığını hesaplayan TİSVA, bu miktarın 12 milyon tona denk geldiğini ortaya koydu. TİSVA Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül, dünyada 67 ülkenin yer aldığı ‘gıda kaybı ve israf’ başlığı altında yapılan çalışmada Türkiye’nin 65’inci sırada bulunduğunu kaydetti.

100 MİLYAR LİRALIK GIDA İSRAF EDİLİYOR

Son zamanlarda yaygınlaşan serpme kahvaltı kültürü nedeniyle yaklaşık 100 milyar liralık gıdanın israf edildiğini belirten Akgül, kahvaltıda gelen zeytin, peynir, domates, tereyağı, reçel, yumurta ekmek gibi gıdaların birçoğunun tüketilmediği için çöpe gittiğini belirtti.

Akgül, israfın bir davranış bozukluğu olduğunu ve serpme kahvaltılarda ya porsiyonların azaltılmasını ya da müşterilerin isteğine göre getirilmesi gerektiğini vurguladı. Otellerde uygulanan ‘her şey dahil’ gibi sistemlerden kaynaklanan israfın da yüksek boyutlarda olduğunu söyleyen Akgül, bu konuda da çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

'HER YIL ÜRETİLEN GIDANIN ÜÇTE BİRİ KAYBOLUYOR'

Gelişmekte olan ülkelerde tüketicilerin gıdaya harcayacağı gelirin artmasına paralel olarak israfın da arttığını ifade eden Akgül şu noktalara dikkat çekti:

“Dünyanın ve Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı büyük miktarda gıda israfı, haneler de dahil olmak üzere gıda tedarik zinciri boyunca olumsuz etkilere yol açıyor. Bu nedenle, gıda israfının önlenmesi veya azaltılması, tüm dünyada kaynakların etkin kullanımını sağlamak için acil bir ihtiyaçtır. Her yıl dünyada üretilen gıdaların üçte biri kayboluyor veya israf ediliyor. Bu miktar yıllık 1.3 milyar ton gıdaya karşılık geliyor. Gelişmiş ülkelerde israf edilen gıdanın maliyeti 680 milyar dolarken, gelişmekte olan ülkelerde bu rakam 310 milyar doları buluyor.”