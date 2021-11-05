Batman yöresine ait etli bulgur pilavı olarak da bilinen serpme pilav tarifi, evde yapabileceğiniz şahane bir lezzet. Peki, serpme pilav nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız serpme pilav tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası ve hazırlanışı...

SERPME PİLAV TARİFİ

Serpme pilav malzemeler

1 kg kemikli kuzu eti

500 gram bulgur

50 gram tel şehriye

100 gram tereyağı

Karabiber

Tuz

SERPME PİLAV YAPILIŞI

Et için; öncelikle pişirme tenceresine etler eklenip kendi yağında kavrulur. Etler kavrulunca su eklenir, tuz ve baharat eklendikten sonra haşlanır.(düdüklü tencerede pişirme süresi düşürülebilir) Kemikler ayrılabilir bir kıvama gelinceye dek pişirilir.

Pilav için; pilav tenceresine tereyağı eritilir, tel şehriyeler kavrulur ve bulgur eklenir. Tuz ve karabiber eklendikten sonra su ilave edilip pişirilir. Servis tepsisine bulgur pilavı dökülür üzerine haşlanmış etler serpiştirilir ve yemek servis edilir.



