Serpme pilav nasıl yapılır? MasterChef 4 Kasım serpme pilav tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası
TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de yarışmacılar serpme pilav tarifi yaptı. Ekran başında izleyen seyirciler ise serpme pilav tarifi araştırıyor. Peki, serpme pilav nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız serpme pilav tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...
05 Kasım 2021, Cuma 14:14 Son Güncelleme:
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Batman yöresine ait etli bulgur pilavı olarak da bilinen serpme pilav tarifi, evde yapabileceğiniz şahane bir lezzet. Peki, serpme pilav nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız serpme pilav tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası ve hazırlanışı...
SERPME PİLAV TARİFİ
Serpme pilav malzemeler
- 1 kg kemikli kuzu eti
- 500 gram bulgur
- 50 gram tel şehriye
- 100 gram tereyağı
- Karabiber
- Tuz
Et için; öncelikle pişirme tenceresine etler eklenip kendi yağında kavrulur. Etler kavrulunca su eklenir, tuz ve baharat eklendikten sonra haşlanır.(düdüklü tencerede pişirme süresi düşürülebilir) Kemikler ayrılabilir bir kıvama gelinceye dek pişirilir.
Pilav için; pilav tenceresine tereyağı eritilir, tel şehriyeler kavrulur ve bulgur eklenir. Tuz ve karabiber eklendikten sonra su ilave edilip pişirilir. Servis tepsisine bulgur pilavı dökülür üzerine haşlanmış etler serpiştirilir ve yemek servis edilir.