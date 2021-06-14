Magazin Serra Arıtürk kimdir kaç yaşında ve nereli? Serra Arıtürk hangi film ve dizilerde oynadı?
  • Haberler
  • Magazin Haberleri
  • Serra Arıtürk kimdir kaç yaşında ve nereli? Serra Arıtürk hangi film ve dizilerde oynadı?

Serra Arıtürk kimdir kaç yaşında ve nereli? Serra Arıtürk hangi film ve dizilerde oynadı?

Magazin

Serra Arıtürk kimdir kaç yaşında ve nereli? Serra Arıtürk hangi film ve dizilerde oynadı?

Başarılı performansı kadar güzelliğiyle de dikkatleri üzerinde çeken Serra Arıtürk, oyunculuğunun yanı sıra müzik dünyasıyla iç içe ve Youtube üzerinden seslendirdiği şarkılarla da adından sıkça söz ettiriyor. Bir dönem Boğaziçi Caz Korosu ekibinde de yer alan Serra Arıtürk, son olarak Kanal D ekranlarında yer alan Aşkın Tarifi isimli diziyle hayranlarının karşısına çıktı…

14 Haziran 2021, Pazartesi 14:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Aşkın Tarifi dizisinde Kadir Doğulu ile başrolü paylaşan Serra Arıtürk, son zamanların en merak edilen isimlerinden oldu. Daha çocuk yaşında müzik dünyasına giriş yapan Serra Arıtürk’ün Türkiye'nin en önemli isimlerinden Hüsrev İsfendiyaroğlu'ndan klasik gitar eğitim aldığı biliniyor…

SERRA ARITÜRK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

22 Haziran 1998 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Serra Sarıtürk, 7 yaşında gitar ile tanıştı ve ailesinin de desteğiyle birçok konsere giderek müziğin içinde gelişme şansını elde etti.

Serra Arıtürk, gitar konusunda en önemli eğitimini Türkiye'nin en önemli isimlerinden Hüsrev İsfendiyaroğlu'ndan aldı lise eğitimini tamamlamasıyla birlikte şarkı söylemeye başladı.

Özel Denizatı Anadolu Lisesi’nden mezun olan Arıtürk, ardından Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesini kazandı. Bir dönem Boğaziçi Caz Korosu ekibinde yer alan başarılı isim okul hayatındaki yoğunluk nedeniyle korodan ayrılarak eğitim hayatına yoğunluk verdi.

2019’da "Kendimi Bilmeden" isimli ilk singleını çıkartan güzel sanatçı, 2020’de "Kimse Yok ve "Olmazdın" isimli single çalışmaları ile ününü artırdı. Amy Winehouse hayranı olan Serra Arıtürk bunu her fırsatta dile getirdi.

İstanbul, Kadıköy’de yaşayan Arıtürk, şarkı çalışmalarına devam ederken, diğer yandan da Kanal D ekranlarında yer alan Aşkın Tarifi isimli dizide Kadir Doğulu ile başrolü paylaşıyor.

SERRA ARITÜRK HANGİ FİLM VE DİZİLERDE OYNADI?

Serra Arıtürk’ün hangi film ve dizilerde oynadığına dair merak devam ederken, bu konu ile ilgili bir bilgiye ulaşılamadı. 

 

 

 

 

 

Yazarlarımızdan
Elif Demirtaş Bilir
Camdaki Kız Hayri’nin elini analiz ettik!
Elif Demirtaş Bilir
Öner Döşer
Yanlış hesap Bağdat'tan döner
Öner Döşer
Hande Kazanova
14 Haziran haftası burçlar
Hande Kazanova
Filiz Özkol
14 Haziran 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Suna Akyıldız
İnanması zor
Suna Akyıldız
Şirin Sever
Kadınlar böyledir, görmek istemez bazen…
Şirin Sever
Uğur Alkapar
Bodrum
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Pandemi ile değişen yeni flört trend'leri
Mehmet Coşkundeniz
Funda Duru
Ece Mumay: 10 yaşından beri kendi şarkılarımı yazıyorum
Funda Duru
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Kürtaj bir korunma yöntemi değildir
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Emre Aşık'ın avukatı açıkladı! Yağmur Aşık'a zorlama hapis kararı!