Aşkın Tarifi dizisinde Kadir Doğulu ile başrolü paylaşan Serra Arıtürk, son zamanların en merak edilen isimlerinden oldu. Daha çocuk yaşında müzik dünyasına giriş yapan Serra Arıtürk’ün Türkiye'nin en önemli isimlerinden Hüsrev İsfendiyaroğlu'ndan klasik gitar eğitim aldığı biliniyor…

SERRA ARITÜRK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

22 Haziran 1998 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Serra Sarıtürk, 7 yaşında gitar ile tanıştı ve ailesinin de desteğiyle birçok konsere giderek müziğin içinde gelişme şansını elde etti.

Serra Arıtürk, gitar konusunda en önemli eğitimini Türkiye'nin en önemli isimlerinden Hüsrev İsfendiyaroğlu'ndan aldı lise eğitimini tamamlamasıyla birlikte şarkı söylemeye başladı.

Özel Denizatı Anadolu Lisesi’nden mezun olan Arıtürk, ardından Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesini kazandı. Bir dönem Boğaziçi Caz Korosu ekibinde yer alan başarılı isim okul hayatındaki yoğunluk nedeniyle korodan ayrılarak eğitim hayatına yoğunluk verdi.

2019’da "Kendimi Bilmeden" isimli ilk singleını çıkartan güzel sanatçı, 2020’de "Kimse Yok ve "Olmazdın" isimli single çalışmaları ile ününü artırdı. Amy Winehouse hayranı olan Serra Arıtürk bunu her fırsatta dile getirdi.

İstanbul, Kadıköy’de yaşayan Arıtürk, şarkı çalışmalarına devam ederken, diğer yandan da Kanal D ekranlarında yer alan Aşkın Tarifi isimli dizide Kadir Doğulu ile başrolü paylaşıyor.

SERRA ARITÜRK HANGİ FİLM VE DİZİLERDE OYNADI?

Serra Arıtürk’ün hangi film ve dizilerde oynadığına dair merak devam ederken, bu konu ile ilgili bir bilgiye ulaşılamadı.