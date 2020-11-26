Yıllar boyunca kullanılan ve modası hiç geçmeyen isimlerden biri de Serra ismidir. Serra ismi genellikle kız çocuklarında kullanılır. Dünyaya gelecek çocuklarına isim arayan anne ve babalar Serra isminin anlamı nedir? Serra ne demek? Serra isminin yanına yakışan isimler nelerdir, sorularına cevap arıyorlar. İşte Serra ismiyle alakalı tüm merak edilenler…

Sera isminin anlamı, dört farklı şekilde tanımlanmıştır.

1-Sezgili, sezen

2-Sebze ve meyvelerin yetiştirildiği ve hava şartlarına karşı korunduğu cam ve naylonla kaplı yer, ser.

3-Saray. Büyük konak. Köşk

4-Görkemli ve gösterişli yapı.

Cinsiyeti: Kız

Kökeni: Farsça

Söylenişi: sera:

Kuran 'da geçiyor.

Serra isminin yanına yakışan isimler nelerdir?

Serenay, İpek, İnci, Sezen, Seray isimleri Serra isminin yanına en çok yakışan isimlerdendir.

Serra isminin özellikleri

Çok sıcak kanlı ve tutkulu insanlardır. Hisleri çok kuvvetlidir. Ancak yine de dikkatli olmaları gerekir. Hislerine güvenerek davrandıklarında çok büyük hayal kırıklıkları yaşayabilirler. Bu nedenle hemen hareket etmeden beklemeleri gerekebilir. Duygusal iniş çıkışlar yaşayabilirler.







