Bebeklik Serra isminin anlamı nedir? Serra isminin yanına yakışan isimler nelerdir?

Serra isminin anlamı nedir? Serra isminin yanına yakışan isimler nelerdir?

Bebeklik

Serra isminin anlamı nedir? Serra isminin yanına yakışan isimler nelerdir?

Doğacak çocuklarına isim arayan anneler Serra isminin anlamını merak ediyor. Yıllar boyu kullanılan ve kulağa hoş gelen isimlerden birisi de Serra ismidir. Serra isminin anlamı nedir, Serra ne demek? Serra isminin yanına yakışan isimler nelerdir sorusunun cevabını merak edenlere işte isim analizi…

26 Kasım 2020, Perşembe 17:12 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yıllar boyunca kullanılan ve modası hiç geçmeyen isimlerden biri de Serra ismidir. Serra ismi genellikle kız çocuklarında kullanılır. Dünyaya gelecek çocuklarına isim arayan anne ve babalar Serra isminin anlamı nedir? Serra ne demek? Serra isminin yanına yakışan isimler nelerdir, sorularına cevap arıyorlar. İşte Serra ismiyle alakalı tüm merak edilenler…

Günün önemli manşetleri için tıkla

Sera isminin anlamı, dört farklı şekilde tanımlanmıştır.

1-Sezgili, sezen

2-Sebze ve meyvelerin yetiştirildiği ve hava şartlarına karşı korunduğu cam ve naylonla kaplı yer, ser.

3-Saray. Büyük konak. Köşk

4-Görkemli ve gösterişli yapı.

Cinsiyeti: Kız

Kökeni: Farsça

Söylenişi: sera:

Kuran 'da geçiyor.

Serra isminin yanına yakışan isimler nelerdir?

Serenay, İpek, İnci, Sezen, Seray isimleri Serra isminin yanına en çok yakışan isimlerdendir.

Serra isminin özellikleri

 Çok sıcak kanlı ve tutkulu insanlardır. Hisleri çok kuvvetlidir. Ancak yine de dikkatli olmaları gerekir. Hislerine güvenerek davrandıklarında çok büyük hayal kırıklıkları yaşayabilirler. Bu nedenle hemen hareket etmeden beklemeleri gerekebilir. Duygusal iniş çıkışlar yaşayabilirler.


İlgili Haberler
Nisa isminin anlamı nedir? Nisa isminin özellikleri nelerdir?Neva isminin anlamı nedir? Neva ne demek?Meryem isminin anlamı nedir? Meryem ne demek?


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Yeni yıl heyecanını sokaklarda yaşayamasak da evlere taşıyabiliriz
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Elif Demirtaş Bilir
Masumlar Apartmanı’nda roller değişti
Elif Demirtaş Bilir
Büşra Eracun Akkaya
Corona virüs günlerinde ‘anne olmak’
Büşra Eracun Akkaya
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Anne sütü ile ilgili bilimsel araştırmalar