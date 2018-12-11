Serra Yılmaz paylaşımına, "İşte size sahne arkasından görüntüler... Ağustos'ta yapılan çekimlerde ara sıra ufak bir şekerleme kayınvalide Hatab Hanım'ın sarkastik soğukkanlılığına kavuşmasını sağlıyordu" notunu düştü.

Yönetmenliğini Rolando Ravello'nun üstlendiği filmde Serra Yılmaz, Kasia Smutniak'ın Müslüman kayınvalidesi rolünde.

FİLMİN KONUSU:

Okul bahçesinde başkalarıyla oynamaya niyetlenen bir çocuk, kapıcıyı biraz inciterek bir taş atar ve bir pencereyi kırar.

Bu, Müslüman bir çocuktur ve olay, müdür, öğretmen, kapıcı ve eşinin de dahil olduğu bir tartışmaya yol açar.

Ve tabii ki çocuğun annesi, kayınvalidesiyle birlikte okula gelir.

Beklenmedik tepkilerin ortaya çıkacağı 'küçük' bir problemi çözmek o kadar da kolay olmayacaktır.

FİLMİN FRAGMANI:

Serra Yılmaz



