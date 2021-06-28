Sert açılar selam verip geçsin

Geri hareketini geçen hafta sonlandıran Merkür de yavaş yavaş hızlanmaya başlıyor. Geçen günlerde Güneş için bahsettiğimiz yıldız geçişini bu sefer Merkür ile yaşayacağız. Normalde Güneş'in yaklaşık 4 katı kadar hızlı hareket eden Merkür geri hareketini yeni sonlandırdığından yavaş hareket ediyor, bu nedenle yıldız geçişi etkili olacak. Bu hafta kavuşum yapacağı yıldızların sayısı çok fazla değil, ama haftaya bize tam bir yıldız geçişi yaşatacak.

Merkür Rigel ve Bellatrix yıldızlarıyla kavuşum yapıyor

Orion, yani Avcı takımyıldızında avcının ayağında bulunan Rigel yıldızı ün, refah, mutluluk vaat eder ama etkileri tehlikelerle birlikte gelebilir, bu nedenle hedefe uygunsuz yollarla varmaya çalışmak önerilmez. Diz ve ayak bölgesi yaralanmaları ya da sorunları ile ilgili bu yıldız haftanın ilk birkaç günü etkisini gösterecek. Halk sağlığı konuları ve salgınlar ile de ilişkili bulunduğundan, bu hafta yaygın aşılama programları yürürlükte olacak görünüyor. Aşılama ya da salgın ile ilgili konular her zamankinden daha fazla önümüze gelebilir.

Bellatrix de Avcı takımyıldızında, avcının sol omzunda yer alan bir yıldız. Oldukça parlak ve fetihlerle ilişkili görülen bu yıldızdan daha önceki yazılarımızda bahsetmiştik. Çabuk karar veren, düşünce ve planlama konusunda enerjik, organizasyon yapabilen etkileri Merkür'ü destekliyor. Merkür el-kol ve omuz bölgesi ile de ilişkili sayıldığından bu dönemde kol ve omuz sorunları konusunda özellikle dikkatli olalım. İncinmeler, çıkıklar, yaralanmalar her zamankinden daha fazla görülebilir. Bacak ve ayaklarımızı da aşırı yormamak, ters hareketler yapmamak ve enerjimizi doğru yönlendirmek önemli olacak.

Bu hafta ruhsal yeteneklerimiz de artacak. Daha kolay arkadaş edinebileceğiz. İletişim ile ilgili olaylar daha fazla gündeme gelebilir. Bellatrix yıldızı Merkür'ün değişken özelliklerini arttırabilir. Çelişkiler, acelecilik, dik başlılık, kazalar, çalkantılar, duyma sorunları, sakarlıklar özellikle hafta sonuna doğru önümüze gelebilir.

Mars-Satürn karşıtlığı, Mars-Uranüs karesi

Hafta ortasından sonra gerçekleşecek Mars-Satürn karşıtlığı ve arkasından kesinleşecek Mars-Uranüs karesi kas spazmlarına, kazalara, yaralanmalara, acil cerrahilere dikkat çekiyor. Bu dönemde aceleci ve dürtüsel davranmayalım. Bedensel aktiviteler ve spor Mars enerjisini yönlendirmemizde yardımcı olabilir ama kaslarımızı hiçbir şekilde zorlamayalım, ağır egzersizlerden kaçınalım. Gerginlikler, ani çıkışlar, dürtüsellik sert etkilerin daha zor atlatılmasına neden olabilir.

Tıbbi astrolojide Mars bazı yazarlara göre damarlarla da ilişkili görülür. Satürn ile karşıtlığı damar tıkanıklığı ile ilgili sorunlara, Uranüs karesi damar spazmlarına işaret edebilir. Bacak ve ayaklardaki kan akımını desteklemek için bacak hareketleri, yürüyüş, merdiven inip çıkmak ya da step egzersizleri yapabiliriz. Göstergeler sabit burçlarda olduğundan egzersiz ve hareket özellikle önemli olacak. Satürn kemik yapımıyla ve duymayla ilişkili görüldüğünden hem Mars karşıtlığı, hem Uranüs karesi dişlerle ve kemiklerle ilgili rahatsızlıklara da işaret ediyor. Duyma sorunları, diş ve kulak iltihapları, ağrıları, apse oluşumu riskleri artıyor. Ağız hijyenine özellikle özen gösterelim, dişlerimizi düzenli fırçalayalım, diş eti sorunlarında gargara solüsyonları kullanalım. Diş beyazlatıcılar da soruna neden olabilir, dişin mine kısmını zedeleyebilir. Dişlerimizin renginden ziyade ağız bakımı önemli.

Ağız ve diş bakımını ihmal etmeyelim

Dış kulak yolu iltihaplarının en önemli nedeni kulaklarımızı uygunsuz şeylerle temizlemeye çalışmaktır. Kulaklarda buşon adını verdiğimiz kirlerin temizlenmesinin en uygun yolu aspire edilerek çekilmesidir çünkü kulağın içerisine iterek temizlemek doğal dışarı atma hareketini bozar. Biriken kirler doğal hücre hareketi bozulduğu için kulak dışına itilemez ve içeride birikmeye başlar. Satürn'ün tıkayıcı, durdurucu bir başka etkisi de sindirim sisteminde ortaya çıkabilir. Mars mide asidi ve hazım gücüyle de ilişkilidir. Uranüs'ün işleyişi bozucu etkisiyle birlikte sindirim sistemi ve hazım sorunları, safra hastalıkları önümüze çıkabilir. Gıdaların sindirim sistemi boyunca doğru yönde ilerlemesi doğal ve lifli gıdalarla desteklenir. Su ya da farklı içeceklerle yeterli sıvı alımı, doğal tahıllar, yeşillikten zengin beslenme, yeterli hareket kabızlık riskini de azaltmamıza yardımcı olacaktır. Bırakalım sert açılar selam verip geçmekle yetinsin. Biz tedbirimizi elden bırakmayalım. Haftaya tekrar buluşana kadar sağlıkla, sağlıcakla kalmanız dileğiyle!