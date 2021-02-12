Sert kış şartlarına karşı önlemler alındı

İstanbul Avrupa Yakası´nda 5.2 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul´u da etkisi altına alması beklenen sert hava koşullarına karşı alarma geçti. Enerji sistemlerinde artan yük ve olası arızalara karşı yatırım, bakım ve onarım çalışmalarına ağırlık veren BEDAŞ, tüm hizmet bölgesinde saha personeli ve araç sayısını artırdı.

Kar yağışından daha çok etkilenen Çatalca, Silivri ve Arnavutköy başta olmak üzere havai hatların yoğun olduğu bölgelerdeki hat bakımlarının kış bastırmadan yapıldığını dile getiren BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, "Kışa hazırlık için trafo merkezleri ve havai hat güzergahını gezerek yapılan tarama sonrasında kritik eksikleri olduğu tespit edilen trafo merkezleri ve havai hatlara öncelik vererek bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirdik. Bu arada havai hatların yoğun olduğu bölgelerde elektrik hatlarına değen ağaçların budama işlemleri yapıldı, hat üzerindeki yıpranmış ve ekonomik ömrünü doldurmuş izolatörler de yenilendi" dedi.

Bin 193 personel görevde olacak

İstanbul Avrupa Yakası´nda kış aylarında saha personeli sayısını artırdıklarını söyleyen Yiğit, "Olağanüstü hava şartlarına yönelik meteorolojiden gelen uyarılar çerçevesinde saha çalışanlarımızın sayısını ve mesai saatlerini yeniden düzenledik. İstanbul´u etkisi altına alması beklenen kar yağışına yönelik olarak sahadaki araç ve ekip sayımızı güçlendirdik. Hafta sonundan itibaren toplam bin 193 çalışma arkadaşımız olası arıza ve kesintilere müdahale etmek için sahada görevlerini başında yer alacak" diye konuştu.

Olumsuz hava koşullarına karşı meteorolojiyi yakın takibe aldığını duyuran BEDAŞ, "Kötü hava şartları olan gün ve saatlerde personel ve müdahale edecek ekip sayısını da artıran bir vardiya sistemi uyguluyor. Toplam 211 araç arıza onarım ve bakım ekiplerinin kullanımına hazır hale getirilmiş durumda. Ek olarak idari personelin kullanımındaki araçlar da arıza onarım ve bakım ekiplerine tahsis ediliyor" açıklamasında bulundu.

"Arızalara müdahale süresinde iyileşme sağlanıyor"

BEDAŞ, tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

"Kesintisiz enerji için teknolojiye yapılan yatırımların sağladığı kolaylıklardan da yararlanılıyor. Bugüne kadar toplam bine yakın noktada uzaktan kontrol merkezi olarak ifade edilen SCADA´yı devreye alan BEDAŞ, bu sistem sayesinde enerji kesme ve verme işlemini çok daha hızlı gerçekleştirebiliyor. Herhangi bir trafonun enerjisiz kalması durumunda abonelerden çağrı gelmeden Trafo Arıza Bildirim Sistemi (TABSİS) üzerinden enerjisiz kalan trafoyu tespit ederek harekete geçen BEDAŞ, tüm bu sistemlerin katkısı ile arızalara müdahale süresinde iyileşme sağlıyor."









DHA