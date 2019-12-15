Sertab Erener o fotoğrafla ilgili açıklama yaptı

55 yaşındaki ünlü şarkıcı Sertab Erener makyajsız görüntülenince muhabirlere şöyle tepki vermişti: “Ben şöhret değilim. O fotoğrafları çabuk silin.”

"Her insanın vereceği tepkidir"

Erener bu tavrının eleştirilmesi üzerine uzun bir yazı kaleme aldı. İşte özeti: “Sadece müzik aşkıyla yanıp tutuşan biriydim. Yolum meşhur olmakla kesişince ‘ünlü olmanın bedeli’ klişesini satın almamaya karar verdim.

İzin almadan fotoğrafımın çekilmesine verdiğim tepki her insanın vereceği tepkidir. İnsan beyni bu olayı saldırı ve tehdit kabul ediyormuş, kitaplarda okudum. Bunun makyajsız olmamla alakası yok.

Aldığım takviyeler genç görüneyim diye değil, sağlıklı ve 90’ında yogasını yapan biri olmak için.”