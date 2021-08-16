Bodrum konserinden sevenlerinin karşısına siyah bir elbise ile çıkan Sertab Erener, güzelliği ve zarafetiyle göz kamaştırdı.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle Bodrum'a yerleştiğini söyleyen şarkıcı, son günlerde ülkemizde meydana gelen afetlerden dolayı çok üzgün olduğunu dile getirdi.

Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Sertab Erener, sevilen şarkılarının yanı sıra enerjisi ve danslarıyla alkış aldı.



