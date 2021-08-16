Magazin Sertab Erener: Pandemiden dolayı Bodrum'a yerleştim

Sertab Erener: Pandemiden dolayı Bodrum'a yerleştim

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Sertab Erener: Pandemiden dolayı Bodrum'a yerleştim

Bodrum Antik Tiyatro BtcTurk PRO sahnesinde yoğun istek üzerine ikinci kez hayranlarıyla buluşan sanatçı Sertab Erener, kendisini dinlemeye gelen müzikseverlerle birlikte şarkılarını hep bir ağızdan seslendirdi.

16 Ağustos 2021, Pazartesi 14:06 Son Güncelleme:
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Bodrum konserinden sevenlerinin karşısına siyah bir elbise ile çıkan Sertab Erener, güzelliği ve zarafetiyle göz kamaştırdı.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle Bodrum'a yerleştiğini söyleyen şarkıcı, son günlerde ülkemizde meydana gelen afetlerden dolayı çok üzgün olduğunu dile getirdi.

Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Sertab Erener, sevilen şarkılarının yanı sıra enerjisi ve danslarıyla alkış aldı.

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