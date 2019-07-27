Sertab Erener sahnede düştü

Sertab Erener, Ayvalık konserinde talihsiz anlar yaşadı.

Şarkı söylerken bir anda yere kapaklanan sanatçı, o anları Instagram hesabından paylaşıp yetkililere seslendi.

İlk kez sahnede düştüğünü belirten Erener, '30 yıldan fazladır sahnede şarkı söylüyorum. Çok zor yerlerde çok zor şartlarda müzik yaptım. Dün gece ilk kez sahnede düştüm çünkü sahne diye çıktığım yer tuzaklarla doluydu. Belki sahnede ilk kez düşen ben değildim ama son olmak istediğim için bu filmi ve metni herkesle paylaşmak istedim.' dedi.

Erener, sanatçıların güvenliği için konser alanının düzeltilmesi gerektiğini de belirtti.



