Magazin Sertab Erener: Vahşi ve yırtıcıyım

Sertab Erener: Vahşi ve yırtıcıyım

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Sertab Erener: Vahşi ve yırtıcıyım

Sertab Erener verdiği bir röportajda hem Emir Kula ile evliliğini, hem de 18 yıl büyük aşk yaşadığı ama 2014’te kendisini aniden terk eden rock’çı Demir Demirkan’ı anlattı.

18 Mayıs 2020, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Popçu, “Emre ile ortak şarkılara imza atıyoruz. Birlikte üretim aşamasında tabii ki tartışıyoruz. Ben kurmaya çalıştığımız dengenin tırnakları daha sivri olan tarafıyım. Yırtıcı ve vahşiyim. Emre ise anlayışlı ve uyumlu. 5 yıldır böyle hem aşk yaşıyoruz, hem çalışıyoruz” dedi.

Demir Demirkan’ı gömdün mü?” sorusuna da “Yok gömmedim. Ama artık aramızda kıtalar var. Hiç görüşmüyoruz. İçimde ona dair öfke bile kalmadı. Benim için herhangi biri artık” yanıtını verdi.

Sertab Erener (55) ile Emre Kula (37), 2015’te evlenmişti.


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