Sertab Erener: Vahşi ve yırtıcıyım

Popçu, “Emre ile ortak şarkılara imza atıyoruz. Birlikte üretim aşamasında tabii ki tartışıyoruz. Ben kurmaya çalıştığımız dengenin tırnakları daha sivri olan tarafıyım. Yırtıcı ve vahşiyim. Emre ise anlayışlı ve uyumlu. 5 yıldır böyle hem aşk yaşıyoruz, hem çalışıyoruz” dedi.

“Demir Demirkan’ı gömdün mü?” sorusuna da “Yok gömmedim. Ama artık aramızda kıtalar var. Hiç görüşmüyoruz. İçimde ona dair öfke bile kalmadı. Benim için herhangi biri artık” yanıtını verdi.

Sertab Erener (55) ile Emre Kula (37), 2015’te evlenmişti.





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