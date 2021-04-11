Türkiye Sertavul Geçidi tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı

Sertavul Geçidi tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı

Türkiye

Sertavul Geçidi tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı

İç Anadolu Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi’ni birbirine bağlayan Sertavul Geçidi, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı.

11 Nisan 2021, Pazar 01:29 Son Güncelleme:
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Mut ilçesi Sertavul Geçidi’nde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor. Öğleden sonda oluşan buzlanma ve tipiden dolayı geçit ulaşıma kapandı. Araçların yola devam etmesine izin verilmiyor. Karayolları ekiplerinin yolu trafiğe açmak için çalışmaları sürüyor. Dinlenme tesisini ziyaret eden Mut Kaymakamı Fatih Erdoğan, tipinin devam ettiğini ve yolcuların ihtiyaçlarının giderilmesi için 130 yolcuyu öğretmen evi ve yurtlara yerleştirdiklerini belirtti.

AA

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