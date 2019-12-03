Sertleşen havlular nasıl yumuşatılır? Bornoz yumuşatmanın yöntemleri Duştan sonra kullanılan bornoz ve havluların sertliği bazen diken hissiyatı oluşturabiliyor. Deterjan kullanımından kaynaklı veya yanlış şekilde yıkanan havlu ve bornozların sertleşmesi kullanımını oldukça zorlaştırıyor. Durum böyle olunca sertleşen bornoz ve havluların yumuşamasını sağlayacak yöntemler arayışı içerisine giriyoruz. Eğer "sertleşen havlular nasıl yumuşatılır, bornoz yumuşatmanın yöntemleri" arıyorsanız detaylar haberimizde.