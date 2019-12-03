Sertleşen havlular nasıl yumuşatılır? Bornoz yumuşatmanın yöntemleri
Duştan sonra kullanılan bornoz ve havluların sertliği bazen diken hissiyatı oluşturabiliyor. Deterjan kullanımından kaynaklı veya yanlış şekilde yıkanan havlu ve bornozların sertleşmesi kullanımını oldukça zorlaştırıyor. Durum böyle olunca sertleşen bornoz ve havluların yumuşamasını sağlayacak yöntemler arayışı içerisine giriyoruz. Eğer "sertleşen havlular nasıl yumuşatılır, bornoz yumuşatmanın yöntemleri" arıyorsanız detaylar haberimizde.
Evimizde kullanılan el havlusunun veya bornozların sertleşmesi kullanım açısından zorluk yaşatıyor olabilir. Sertleşen havluları yumuşatma yöntemleri mevcuttur. Bornoz yumuşatmanın yöntemlerini arıyor ve sertleşen havlular nasıl yumuşatılır merak ediyorsanız detaylar haberimizde.
Sertleşen havlular nasıl yumuşatılır? Bornoz yumuşatmanın yöntemleri
- Satın aldığınız havlunun etiket kısmında yıkma talimatlarına dikkat etmeniz havlunuzu doğru bir biçimde yıkanmasını sağlayacaktır.
- Havlu ve bornoz yıkanırken başka çamaşırlarla karıştırılması daha kolay sertleşmesine sebep olacaktır. Bu nedenle havluları ve bornozları yıkarken başka çamaşırlarla karıştırmadan yıkayın.
- Çamaşır yıkarken kullanılan şebeke suları kireçli olduğu için kireç önleyici tablet veya makineye takılan aparat kullanabilirsiniz.
- Marketlerde satılan çamaşır yumuşatıcısı havlu ve bornozlarınızını daha yumuşak olmasını sağlayacaktır.
- Beyaz sirke suyun ph değerini dengede tutarken havlularınızı daha yumuşak ve daha hijyenik olmasını sağlayacaktır.
- Yüksek ısıda ve bol buharla havlu ütülemek bornoz ve havlularınızın yumuşamasını sağlayacaktır.
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