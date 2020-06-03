Sertleşme sorunu tedavisi her aşamada mümkün

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Tahsin Turunç, iktidarsızlığın, erkekte en az 6 ay süreyle cinsel ilişki için, peniste yeterli sertleşmenin (ereksiyonun) sağlanamaması ya da sürdürülememesi durumu olduğunu belirterek, "Erkeklerde 40 yaş altında sertleşme sorunu nadir, 70 yaş üstünde ise daha sık görülür. Yaşlanmada, bedensel olarak cinsel güçte düşüş görülür ve bu normaldir. Ama bu düşüşün derecesi ve başlama yaşı, kişiden kişiye farklılık gösterir.

Yaşla birlikte özellikle damar sertliği, erkeklik hormonunda düşme ve vücuttaki sinir iletişimindeki zayıflamaya bağlı olarak penis sertleşme gücünde de azalma ortaya çıkar. Sertleşmeyi sağlayacak kasların gücü azalır, cinsel arzu yani libido düşer ve cinsel tatmine ulaşma süresi uzar.

Bu hasta grubunda penise ya az kan gitmektedir; ya ereksiyon esnasında peniste kan birikmiyordur, ya penise giden sinir iletimi bozuktur, ya da hormonal bozukluklara bağlı sertleşme yetersizdir. Ayrıca aşırı stres, daha önceki olumsuz cinsel deneyimler, depresyon, korku ve davranış bozukluğu durumlarında da ereksiyon azalabilmektedir" diye konuştu.

Sertleşme sorununa zemin hazırlayan hastalıkların başında; hipertansiyon, şeker hastalığı, şişmanlık, damar sertliği, aşırı alkol tüketimi, yüksek kolesterol, sigara, bazı hipertansiyon ve depresyon ilaçlarının kullanımı geldiğini ifade eden Prof. Dr. Turunç, "Erkeklik hormonu azlığı da bu probleme yol açar. Ayrıca ciddi nörolojik sorunlar, daha önce geçirilen büyük karın içi ve omurilik operasyonları da sertleşme sorunu yapar" dedi.

Sertleşme sorunu nasıl teşhis edilir

Sertleşme sorununda uygulanan teşhis ve tedavi yöntemleri hakkında bilgilendirmede bulunan Prof. Dr. Tahsin Turunç, şöyle devam etti: "Öncelikle sorunun nedeninin psikolojik mi yoksa bedensel mi olduğu anlaşılmalıdır. Genellikle bu neden hastalardan ve eşlerinden alınan ayrıntılı hikaye ile anlaşılmaktadır. Eğer sorun psikolojik ise tedavisi cinsel terapidir. Eğer sorun bedensel ise tedavide bazı ilaçlar ve ek bazı tedavi protokolleri ön plana çıkmaktadır. Hastalardan kan tahlili olarak genellikle kanda şeker, kolesterol, erkeklik hormonu düzeylerine bakılır. Seçili bazı hastalarda penil doppler ultrasonu dediğimiz ek tetkik de istenebilir.

İktidarsızlığın tedavisinde Sildenafil, Vardanafil, Tadalafil adını verdiğimiz ilaç grupları penis içine kan getiren damarları genişleterek etkilerini gösterir. Günümüzde en sık kullanılan ilaçlardır. Başarı şansları ortalama yüzde 70’tir. Şeker hastalığında başarı oranları biraz düşmektedir. Bu ilaçların hangi dozlarda ve ne zaman kullanılacakları, yan etkilerinin neler olduğu doktorlar tarafından anlatılmalıdır.

İlaç tedavisine alternatif olarak vakum cihazları, idrar kanalından sertleşme yapıcı jel sıkılması, penis süngerimsi dokularına trombositten zengin kan uygulanması, penis süngerimsi dokularına sertleşme yapıcı ilaç uygulanması, penise şok dalga tedavisi (gibi tedaviler de uygulanmaktadır.

Bu tedavilerin hiçbirisi penise mutluluk çubuğu (penis protezi) takılması tedavisi kadar etkili değillerdir. Mutluluk çubuğu, bükülebilir ve şişirilebilir çubuklar olmak üzere iki türde penis içine yerleştirilmektedir. Başarı şansı yüzde 90’ın üzerindedir."

Sertleşme sorunu riski nasıl azaltılabilir

Sertleşme sorunu risklerini azaltmak için önerilerde bulunan Prof. Dr. Tahsin Turunç, "Öncelikle, risk faktörlerinin ortadan kaldırılması gerekir. Kolesterol içermeyen bir diyet uygulanması, aşırı kiloların verilmesi önemlidir. Yiyecek olarak sebze ve meyve tercih edilmelidir. Egzersiz, düzenli yürüyüşler ya da fazla yorucu olmayan spor uğraşıları son derece faydalıdır. Stresten kaçınılmalıdır.

Sigara içiliyorsa kesilmelidir. Cinsel performansı azalttıkları bilinen bazı tansiyon düşürücü ilaçlar ve depresyon ilaçlarının kullanımında dikkatli olunmalıdır. Eşler arasındaki sorunlar da iktidarsızlıkta önemli bir yer tutar. İyi bir aile yaşantısı ve eşler arasında anlayış cinsel yaşantıyı düzeltebilir" şeklinde konuştu.

İHA

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