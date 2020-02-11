Sertleşme sorununa ses dalgalı çözüm

İtalyan araştırmacılar, erkeklerin korkulu rüyası erektil disfonksiyon (sertleşme sorunu) ile başa çıkmanın yöntemini ses dalgalarıyla buldu. Bilim insanları, iktidarsızlık problemi yaşayan ve hap kullanan bir grup erkekte, keşfettikleri yeni tedaviyi test ettiler. Katılımcıların cinsel organlarına 2 bin 400 ses dalgası veren 6 seans sonrasında, kullanılan standart erektil disfonksiyon haplarından daha iyi sonuçlar elde edildi. Ses dalgası tedavisinin, yeni sinir lifleri ve kan damarlarının büyümesini uyararak, cinsel organ fonksiyonunu restore ettiğine inanılıyor. 20 dakikalık seanslarda, cinsel organa verilen ses dalgası darbelerinin can yakmadığı ifade edildi.

İtalya Napoli Üniversitesi Federico II'den Paolo Verze, düşük yoğunluklu ekstrakorporeal şok dalgası tedavisinin erektil disfonksiyon için 'umut verici' bir tedavi olduğunu söyledi. 156 katılımcının hepsinde tip 2 diyabet vardı, çünkü erektil disfonksiyon, diyabetliler arasında sıklıkla görülen bir sorun.

Erektil disfonksiyon nedir?

İktidarsızlık olarak da bilinen erektil disfonksiyon, bir erkeğin cinsel organında sertleşmenin olmadığı veya bu sertliği koruyamadığı zamandır. 40 yaş üstü kişilerde daha sık görülür, ancak her yaştan erkeği etkileyebilir. İngiliz Ürolojik Cerrahlar Derneği'ne göre, erektil disfonksiyon 40 ila 70 yaş arasındaki erkeklerin yarısını etkileyebiliyor. İktidarsızlığı olan erkeklerde sıklıkla 'performans kaygısı' olarak adlandırılan psikolojik bir bileşen yaygındır. Bununla birlikte, sadece yüzde 10'unda tamamen psikolojik bir sorun görülmektedir.

Erektil disfonksiyon, yüksek tansiyon veya kolesterol, ilacın yan etkileri veya hormonal sorunlar gibi altta yatan bir tıbbi durumun işareti olabilir.

Altta yatan fiziksel bir nedeni olan erkeklerin yüzde 90'ında bulunan ana anormallikler kardiyovasküler hastalık (yüzde 40), diyabet (yüzde 33) ve hormon problemleri ve ilaçlardır (yüzde 11).

Genellikle obezite, sigara içme, çok fazla bisiklete binme, çok fazla içme ve stres iktidarsızlığı tetikleyebileceğinden tedavi öncesinde yaşam tarzının düzenlenmesinde fayda var.















