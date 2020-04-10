Serum ile gelen güçlü etki ve ışıltılı görünüm

Değişen çevresel faktörler kadınların bakım ritüellerine de yansıyor. Sinoz kadınların ışığını ciltlerinde yansıtacak iki yeni lüks serum ürünü ile iddialı bakım sunuyor. İçeriğinde 24 ayar altın parçacıkları, kolajen ve hyalüronik asit bulunan Sinoz 24K Gold Beauty Serum ve yüzde 10 yoğun C vitamini ile hyalüronik asit mucizesi sunan Sinoz %10 C Vitamini Serum ile zamanı tersine çeviriyor, lekeler ile cilt arasında bariyer sağlıyor.

Altın mucizesi ile botoks etkisi

Bakımlı görünümünün ilk aşaması sağlıklı beslenme ve doğru bakımı cilde uygulamak olsa da, Sinoz 24K Gold Beauty Serum ile zamana meydan okumak mümkün. 24 ayar altın parçacıkları ile zenginleştirilen serum içeriğindeki kolajen ve hyalüronik asidin cilt dokusuna emilimini artırıyor. Hızlı ve doğal botoks etkisi yaratan serum düzenli kullanımda arzu edilen görünümün sağlanmasına destek oluyor. Sinoz 24K Gold Beauty Serum ile ışıltılı, zinde ve genç görünüm hayal olmaktan çıkıyor.

Kullanım Önerisi: Yeterli miktarda serumu damlalığa çekiniz. Göz çevresi hariç temiz cilde günde iki defa dairesel hareketlerle masaj yaparak uygulayınız. Cilt tarafından emilim gerçekleşene kadar bekleyiniz. Günlük kullanıma uygundur. Makyaj öncesi kullanılabilir. İlaç değildir. İçilmez.

Stresten arınmış canlı görünüm

Sinoz %10 C Vitamini Serum, içeriğindeki yoğunlaştırılmış yüzde 10 C vitamini sayesinde cilt ile çevresel faktörler arasında bariyer olarak, canlı görünümün korunmasını sağlıyor. Antioksidan etkiye sahip C vitamini; cildin donuk ve yorgun görünümünün azalmasına ve ışıldamasına yardımcı oluyor. C vitamini yoğun olarak cilde nüfuz ederek, ince çizgileri dolduruyor ve yaş almaya bağlı oluşan kırışıklıkları gideriyor. Sinoz %10 C Vitamini Serumu, formülündeki hyalüronik asit ve vitamin kompleksleri ile aydınlatıcı çözüm sunarken, cilde elastan bir yapı kazandırıyor. Çevresel faktörlere bağlı lekelenmelere müdahale eden C serum, yoğun bakım yapıyor. Sinoz %10 C Vitamini Serumu ilk kullanımdan itibaren ciltteki parlak, canlı ve ışıltılı görünümün hissedilmesini sağlıyor. Sonuç, ciltte stres yaratan çevresel faktörlere meydan okuyan dinamik bir cilt görünümü oluyor.

Kullanım önerisi: Göz çevresi hariç temiz cilde uygulanır. Günde iki defa kullanılabilir. Gece temiz cilde ve gündüz makyaj yapmadan önce kullanılabilir. Serum sürüldükten sonra yüzde ısı artışı hissi normaldir. İçilmez, göz ile temasından kaçınılmalıdır. Oda sıcaklığında muhafaza edilir. İlaç değildir.