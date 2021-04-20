Servet Yardımcı yeniden UEFA Yönetin Kurulu'na seçildi
TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, UEFA’nın İsviçre’de yapılan 45. Olağan Genel Kongresi’nde, 55 üye ülkenin 47'sinin oyuyla yeniden Yönetim Kurulu Üyesi seçildi.
20 Nisan 2021, Salı 14:47 Son Güncelleme:
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TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, UEFA'nın 45. Olağan Genel Kongresi'nde yeniden yönetim kurulu üyeliğine seçildi. İlk kez 2017'de yönetim kuruluna giren Servet Yardımcı 4 yıl daha görevine devam edecek.
UEFA Yönetim Kurulu’na seçilen 8 kişi ve ülkeleri şöyle:
- Servet Yardımcı (Türkiye) - Yeniden seçildi
- Zbigniew Boniek (Polonya) - Yeniden seçildi
- Alexander Dyukov (Rusya)
- David Gill (İngiltere) - Yeniden seçildi
- Gabriele Gravina (İtalya)
- Rainer Koch (Almanya) - Yeniden seçildi
- Karl-Erik Nilsson (İsveç) - Yeniden seçildi
- Just Spee (Hollanda)
Hürriyet
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