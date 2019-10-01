Servis aracı uçağa çarpmak üzereyken durduruldu

Görüntüler havalimanı terminalindeki bir yolcu tarafından kaydedildi. Görüntülerde, üzerinde sürücüsü bulunmayan yemek servis aracının geri geri giderek, bulunduğu alanda tur attığı görülüyor. Her dönüşü sırasında park halindeki uçağa yaklaşan araca, apronda olan bagaj taşıma aracının yaklaştığı görülüyor.

Bagaj taşıyan araç sürücüsü, uçağa çarpmak üzere olan yemek servis aracına çarpışarak ve onu deviriyor.

Yetkililer, yemek servis aracının hızlandırıcısının açık kaldığını ve bu yüzden kontrolden çıktığını belirtti.

American Airlines konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Olayda hiçbir American Airlines ekibi üyesi yaralanmadı ve 10 dakikalık rötar haricinde hiçbir sorun yaşanmadı. Aracı durduran ekibimizin hızlı hareketini takdir ediyoruz" ifadelerini kullandı.

DHA