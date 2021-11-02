Servis midibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Adana'da servis midibüsünün bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
02 Kasım 2021, Salı 19:42 Son Güncelleme:
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Osman Samsa idaresindeki 01 S 1508 plakalı fabrika işçilerini taşıyan servis midibüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Karaisalı kavşağında bariyerlere çarparak devrildi.
Kazada sürücü ile midibüste bulunan 7 işçi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
AA
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