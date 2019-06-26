Servisçinin korsan mağduriyeti bitiyor

Servis hizmetinde korsan taşımacılığı önlemek için kayıtlı servisçi esnafın bir süredir beklediği adım atıldı. İstanbul’da bulunan servis plakalarına tahdit (sınırlama) getirildi.

KAPSADIĞI NUMARALAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) servis araçlarına tahsis edilen plakalara ilişkin getirdiği yeni kurallara göre; artık öğrenci ve personel servis sayısı kısıtlı olacak. Başka bir deyişle servis araçları, ticari taksi ve hatlı minibüsler gibi kendilerine özel plakaya sahip olacak. 34 LAA 001 VE 34 LZZ 999 aralığında bulunan plakalar servislere tahsis edildi.

SAHİP OLMANIN ŞARTLARI NELER?

✔ Tahditli plakaya sahip araçlarla turizm taşımacılığının yapılması yasaklandı.

✔ Servis aracının plakasının satılması için araçla satış ya da devir yapılması şartı getirildi.

✔ Tahditli plakaların satışı sadece Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi olan kişilere yapılacak.

✔ Plakanın hisselere bölünmesinin önüne geçilecek.

✔ Araçsız plaka satılamayacak.

✔ Tahditli plakalar kiraya verilemeyecek.

✔ Tahditli plaka hakkı iptal edilebilecek.