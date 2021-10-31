ShotSpotter, bütün bu suçlamaların ortasında BBC News için şirkete erişim izni verdi. BBC'nin Kuzey Amerika muhabiri James Clayton'ın haberine göre şirket ciddi bir sorunu çözmeye çalışıyor. ShotSpotter'ın başında bulunan Ralph Clark, "Bu sistemi bu kadar önemli kılan şey silahların ateşlendiği vakaların yüzde 80-95'inin polise bildirilmemesinden kaynaklanıyor" açıklamasında bulunuyor. Bunun birden fazla sebebi olabilir, kimi insanlar duyduklarından emin olmayabiliyor, bazıları başkasının 911'i aradığını düşünüyor ya da polise güvenmeyebiliyor. ShotSpotter'ın kurucuları ise 911'in sistemini tamamen atlayarak başka bir sistemle bunu tespit etmeyi hedefliyor. Bunun için de mahallelerde belli yapılara mikrofonlar takılmış durumda. Ne zaman yüksek bir ses duyulsa bilgisayar bunun bir silah sesi mi yoksa başka bir şey mi olduğunu bulmaya çalışıyor. Daha sonra da bir analist devreye girerek kararı netleştiriyor.

Polisin algısını olumsuz etkilediği iddia ediliyor

ABD'de ateşli silahlarla işlenen suçların oranı artmakta. Gece mesaisi boyunca polisler, ShotSpotter'ın uyarılarıyla gerçekleşmemiş bir olay yerine gidebiliyor. Ülkenin dört bir yanında bu durum mahkemelerde hem savunma hem de savcılık tarafından kullanılıyor. Eğer şirketin verileri iddia ettiği kadar güvenilir değilse ShotSpotter, polis memurlarını olmadığı halde silahların kullanıldığını sandıkları bir olaya gönderiyor.

Chicago'da ShotSpotter'dan kurtulmak için kampanya yürüten Alyxander Godwin, "Polis, durumun düşmanca olmasını bekliyor. Olay yerinde bir silah olmasını, hatta siyah ya da kahverengi bir bireyin silah tutuyor olacağını düşünüyor" açıklamasında bulunuyor. Ancak şirkette bu durumu ortaya koyan bir veri yok. Clark bu iddialara, "Burada tarif edilen bir polis memurunun bir olay yerine gitmesi ve silahsız insanlara ateş açması. Bu durumun verilerde olmamasını geçtim, bu direkt spekülasyon" diyerek yanıt veriyor. Ancak Clark şirketinin metodolojisinin sınırları olduğunu da kabul ediyor.