Sesli harf değiştirmece (Oyun)
Bu oyunla çocuğunuz sesli ve sessiz harfleri ayırt edebilmeyi öğrenir. Eğlenerek öğreneceği eğitici bir oyundur.
24 Nisan 2021, Cumartesi 15:30 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
8 yaş ve üzeri
Kaç Kişi ile Oynanır: 2 kişi
MALZEMELER
Materyal gerekmez.
NASIL OYNANIR?
Bu oyunda günlük hayatımızda kullanılan kelimelerdeki sesli harfler seçilen başka bir sesli harfle söylenmeye çalışılır. Meselâ, oyunculardan birinden haftanın günlerini sadece ‘e' sesli harfini kullanarak sayması istenir. Doğru söyleyip söyleyemediği kontrol edilir. Yani oyuncunun Pazartesi kelimesini Pezertese, Salı'yı Sele, Çarşamba'yı Çerşembe gibi söylemesi gerekir. Bu oyunda yılın ayları, sebzeler veya başka kelime grupları kullanılabilir.