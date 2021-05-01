Sessiz sinema nasıl oynanır?

Oyuncular iki takıma ayrılır. Örnek: A Takımı ve B Takımı

A takımı - Kendi aralarında B takımının duymayacağı şekilde bir film ismi belirler ve B takımının anlatıcı olarak seçtiği ip kulağına film ismini fısıldayarak söyler.

A takımı süreyi başlatır.

B takımının anlatıcısı, öncelikli filme dair bilgi verir.

Film yerliyse, anlatıcı başparmağı ile aşağıyı işaret eder.

Film yabancıysa, anlatıcı başparmağı ile yukarıyı işaret eder.

Film kaç kelimeden oluşuyorsa, para para cezası ile takım arkadaşlarına gösterir. Filmin isminde ve, veya, ile, ama vb. Bağlaçlar bulunuyorsa ulaşarak kelime yapmalıdır.

Anlatıcı film anlatmaya başlar.

Anlatıcı, kaçıncı kelimeyi anlat göstermeli.

Takım arkadaşları tahminlerde bulunur.

Anlatıcının kullanabileceği işaretler:

Anlatıcının anlattığı kelimeyi, takım arkadaşları benzer bir kelime olarak algılı ise; anlatıcı bunu belli etmek için işaret parmaklarını paralel bir şekilde birbirine sürterek kelimeyi türetmeleri yazacağını belirtir.

Anlatıcı, tahmin edilen şey zıttı demek istiyorsa bu varsayılan işaret parmaklarını çarpı şekline sokar.

Eger kelimenin eki Varsa, ANLATICI İşaret parmaklarını kanca Şeklinde birbirine geçirip kelimenin eki oldugunu Gösterir.

Anlatıcının anlattığı kelime, tam olarak anlaşılıp söylendiğinde, anlatıcı doğru olduğunu belirtmek için eliyle pantolon cebine vurarak '' kelime cepte '' işareti yapar.

Film isminin zamanında doğru bilinmesi gerekmektedir.

Sıra diğer takıma geçer.

En çok film ismini doğru tahmin eden takım oyunu kazanır.

Bir örnek verelim: A takımı kendi aralarında '' Yeşil Yol '' filmini seçmiş olsun. Bir takımındaki oyuncular filmin ismini B takımındaki diğer oyuncuların duymayacağı şekilde fısıldar.

Anlatıcı, B takımındaki oyunculara filmin yabancı olduğunu yukarı kaldırarak belirtir. Ardından film isminin iki kelimeden oluştuğunu parmaklarıyla 2 yaparak gösterir.

İlk kelimeyi anlatacağını parmaklarıyla 1 yaparak bildirir. Yeşil renkli bir etrafında nesneyi göstererek yeşil kelimesini anlatabilir. Eğer takım arkadaşları yeşil kelimesini bilirse elini cebine vurarak doğru belirtir olduğunu.

2. kelimeyi anlatmaya geçmeden önce parmaklarıyla 2 yapar ve kelimesini takım arkadaşlarına anlatmaya başlar.

Kaynak: Oyunkuralı