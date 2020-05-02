02.05.2020
00 00 00
Daha fazlası için
RAMAZAN SAYFASI
Türkiye Sessiz sokakların "şarkıcı" fırıncısı bir anda fenomen oldu

Sessiz sokakların "şarkıcı" fırıncısı bir anda fenomen oldu

Türkiye

Sessiz sokakların 'şarkıcı' fırıncısı bir anda fenomen oldu

Bursa’da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde ekmek dağıtan fırıncı Sinan Şahin, işini yaparken şarkı söylediği görüntülerle fenomen haline geldi.

02 Mayıs 2020, Cumartesi 20:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bursa’da, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde sokaklarda ekmek dağıtan fırıncı Sinan Şahin, hem şarkı söyleyip hem de işini yapıyor. Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi’nde ekmek dağıtırken şarkı söyleyen Şahin (28), vatandaşların bu görüntüleri sosyal medyada paylaşmasıyla bir anda fenomen haline geldi.

"Başka illerden bile arayanlar oluyor"

Sinan Şahin, AA muhabirine, işini severek yaptığını söyledi. Çalıştığı zamanları daha renkli hale getirmek için sokaklarda şarkı ve türküler seslendirdiğini belirten Şahin, şöyle konuştu: "Yıldız Tilbe hayranıyım ve 8 yaşında şarkı söylemeye başladım.

Sosyal medyada görüntülerin paylaşıldığından haberim yoktu. Yine şarkılarımı mahalle arasında söyleyip ekmek satarken beni çekip sosyal medyaya koymuşlar. Bir anda tanınmış bir yüz haline geldim. Onlara çok minnettarım. Beni artık daha iyi tanıyorlar. Başka illerden bile arayanlar oluyor."


AA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Türk modeli
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Torun Maya yasakları aştı, görmeyen Amelie’ye ulaştı
Oral Çalışlar
Candaş Tolga Işık
Ercüment Hoca hatalı ama...
Candaş Tolga Işık
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bakan Koca'dan beklenen corona virüs açıklaması geldi