Sessizliğin, huzurun, beyazın masalsı dünyası: Lapland

3 yaşında, seyahat etmeye 6 aylıkken başlamış, 10 ülke görmüş bir çocukla yola çıkarken artık eskisi kadar endişe duymuyorsunuz ama soğuk ne kadar şartları etkiler bunu da öngörmek imkansız. Çünkü yetişkin olarak bizler de daha önce eksi 10'ları görmüş değiliz.

Peki elimizdeki bilgiler neler?

Lapland; Rusya, Norveç, İsveç ve Finlandiya'nın kuzey topraklarına verilen isim. Bizim seyahat edeceğimiz Finlandiya Laponyası, ülkenin kuzey kutup dairesi içinde yer alan topraklarından oluşuyor. En büyük şehri de; Rovaniemi.Yerli halka Sami deniyor. Lapland kutup iklimine sahip. Kışın eksi 50'leri görebiliyor. Doğru giyinmek çok önemli. Noel Baba'nın ve hoşgörülü insanların yaşadığı ülke. Gece yarısı güneşi yani auralights için ideal bir yer ki dünyada sadece kuzey ve güney kutup dairelerinde rastlanan bir olay. Ve son olarak da şehirde arabadan çok sauna var, neredeyse her ev saunaya sahip.

Yapılacaklar listemizde neler var?

-Husky Safarisi

-Ren geyiği safarisi

-Snowmobile/Kar motoru safari

-Noel Baba ve köyünü ziyaret

-Hot tube deneyimi ile soğuk gölden sıcak jakuziye koşmak

-Aura lights avına katılmak

-Cam iglolarda konaklamak ki biz bunu yapamadık

-Buz otel ziyareti

-İsveç'e geçip buzkıran gemisi ile muhteşem bir Baltık Denizi deneyimi

Aylar öncesinden Rovaniemi'ye direk uçuşun çok yeni başladığını ve sadece tek bir havayolu şirketinin yaptığını öğrenmiştik. Günlük bir seyahat planlayarak, biletlerimizi aldık ve araştırmalarımız sonucunda çocukla en rahat edeceğimiz, en çok eğleneceğimiz oteli seçtik. Santa'nın köyü bizim için en uygun yerdi, hem her şeyin merkezi hem de çocuk için çok eğlenceli ve unutulmaz olacaktı. Santa Claus Holiday Village oteli her imkana sahip ve kusursuzdu. Gitmeden önce otelle yazışmıştık shuttle rötarlı giden uçağımıza rağmen bizi almış ve otelimize götürürken o muhteşem doğa olayını, gece yarısı güneşini bu sırada deneyimleme fırsatı bulmuştuk ve listemize bir çizgi atılmıştı bile. Gökyüzünde, kainatın masalsı bir dansı vardı sanki.. Diğer günler için rezervasyonlarımızı önceden yaptığımız husky, ren geyiği, snowmobile turlarımızı sırası ile gerçekleştirmiştik.

Bu turlarda nelere dikkat ettik?

Öncelikle bu hayvanların doğası gereği bir eziyete maruz kalmaksızın koştuklarını öğrenmek daha rahat bir tur deneyimi sağlıyor. Husky turları için size kısa bir eğitim veriliyor ve bir kişi kızağı kullanırken diğerleri önde bir kızak üzerinde, üzerinde battaniyesi ile karın ve ormanın keyfini sürüyor. En önemlisi burada; süre. Bu kadar unutulmaz bir deneyim için 3 saatlik uzun turlar önerimiz.

Ren geyiği turu için ise şunu söylemeliyim. Asla bir müdahaleye maruz kalmaksızın yürüdüklerini gördük, koşmaları ya da hızlanmaları için hiç bir etkileşim yok. Yavaş, yavaş ormanın derinliklerinde huzura doyup çıkıyorsunuz. Burada da tavsiyem tam tersidir. Yani kısa tur tercih edilebilir. Snowmobile yani kar motoru için de süre tercihiniz var. Biz 1 saatlik "family safari" olarak geçen aile turunu tercih ettik. Çocukla seyahatte mutlaka O'na uyan tercihleri yapıyorsunuz. Çocuk oldukça korunaklı oluyor bu turda ve siz de keyifle turu tamamlayabiliyorsunuz.

İce braker... Bu deneyim unutulmazdı. National Geographic ölmeden önce yapılacaklar listesinde açıklandığından beri sanırım daha popüler durumda. Ancak detaylarına ayrı bir yazıda değineceğim çünkü tek başına oldukça uzun ve sıra dışı bir rota. Hele ki 3 yaşında bir çocukla buz kıran bir gemi, buz gibi hava düşünülürse...Heyecan verici...

Buz otel için ise 3 alternatifiniz var. Moomin Snow Castle, Kemi, Snowman World.. Biz Santa'da kaldığımız için Snowman World tercihimiz oldu. İçeride buzdan kaydıraklar, kızak alanları olması da çocuklar için muazzam. Günün sonunda buradan "iyi ki" diyerek ayrıldık, çünkü Rüzgar en çok burada eğlenmişti. Özellikle, içerideki buzdan yapılmış hayvan figürleri O'nun için çok dikkat çekiciydi. Bizim favorimiz ise buz gibi bir odada bizi bekleyen yatak olmuştu.

Noel Baba'nın köyünde kaldığımız için son günü tamamen köyü gezmek, Noel Baba ile tanışmak, alışveriş yapmak için, (Ki bunun için içeride çok fazla mağaza var) ayırmıştık. Köy o kadar masalsı ki son gün daha uzun bir tatil planlamadığımız için pişmandık. Noel Baba ise şehir için tam bir gelir kapısı.

Fotoğraf ücreti 50 euro ve çocukla gidince bu anıyı O'nun için saklayabilmek adına, bu ödemeyi kaçış yok yapıyorsunuz. Bana göre Avrupa'nın en pahalı ülkelerinden biriydi. Dünyanın her yerinde 2,3 euro'ya aldığımız magnet ve anahtarlıklar burada 10 euro'ydu, diğer ürünleri düşünerek yanınıza nakit almanızı öneririm ama tabii ki her yerde kartta kullanabiliyorsunuz. Kuzey kutup çizgisinden zıplayarak geçtiğini söyleyen insanlar gördüğünüzde yadırgamayacaksınız çünkü kesinlikle siz de yapacaksınız.

Köy için de satılan kızaklar sizin için bebek arabasına dönüşecek, her yere onunla götüreceksiniz ki biz yanımıza zaten ilk kez bebek arabası almamıştık. Köyden ayrılmadan Santa'nın Posta ofisine gidip sevdiklerinize bir mektup yollayıp çıkmayı da unutmayın.

Yanınıza neler almalı?

Çok kaliteli kar botları, mont, polar, çorap,içlik, şapka, boyunluk...Pamuklu olmayan, yün ürünler tercihiniz olmalı. Biz el ayak ısı bantları da almıştık ki çok faydasını gördük. Bunun yanı sıra alacaklarınız normal seyahat valizleri ile aynı.

Maliyeti nedir?

Maliyet, aslında her tatilde kişilere bağlıdır ama burada farklı bir durum var. Giden herkesin genel olarak istisnasız tüm bu turları yapacaklarını düşünürsek, tüm turlar neredeyse 1700 euro civarı. 4 yaş altı çocuk, turlarda ücretsiz sayılıyor bu detayı da unutmayalım.

Unutulmaz bir kış masalını, sevdiklerinizle birlikte yaşamak için, Lapland sizi bekliyor. Mart sonuna kadar aura lights için hala şansınız olduğunu unutmayın. Çocukla olur mu ki diyenler hala var mı? Bilmiyorum. Biz çok eğlendik ve unutulmazlar arasında yer verdik bile .. Yola çıkmaya hazırlananlar; Lütfen "blueberry juice" içmeden ve mis kokulu "cookie" ler yemeden de dönmeyin. Biz yeni rotalar için planlara başladık bile...