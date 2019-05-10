Set arasını değerlendirdiler

TRT 1'de yayınlanan 'Halka' dizisinin başarılı oyuncuları Ahmet Mümtaz Taylan, Hazal Subaşı ve Kaan Yıldırım, geçen günlerde Kartal İstMarina AVM'de görüntülendi

10 Mayıs 2019, Cuma 14:16
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Set arasını değerlendirdiler

Ahmet Mümtaz Taylan, Hazal Subaşı ve Kaan Yıldırım, öğle saatlerinde geldikleri AVM'de bir restorana geçerek kahve içip sohbet etti. 

Set arasını değerlendirip yorgunluklarını attıklarını belirten Kaan Yıldırım, "Çekimlerimiz güzel gidiyor. Sete mola verilince biz de gelip kahve içip sohbet ettik. Şimdi tekrar çekimlere gidiyoruz" dedi.

Keyifli halleriyle dikkat çeken başarılı oyuncular, daha sonra AVM'den ayrıldı.

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