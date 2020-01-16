Set aşıklarından yeni paylaşım

Kanal D'de yayınlanan 'Zalim İstanbul' dizisinde 'Civan Yılmaz' karakterini canlandıran İdris Nebi Taşkan ile dizideki sevgilisi 'Damla Karaçay' rolündeki Simay Barlas, aralık ayında Bakırköy'de bir mekanda görüntülenmişti.

Simay Barlas paylaştı

Güzel oyuncu Simay Barlas Instagram hesabının hikaye bölümünde sevgilisi Nebi Taşkan ile fotoğrafını paylaştı.

Güzelliğiyle de dikkat çekiyor

‘Hayat Bazen Tatlıdır’ ve ‘Adı Efsane’ dizileriyle dikkat çeken ve son olarak Zalim İstanbul adlı dizide "Damla" karakteriyle yıldızı parlayan Simay Barlas güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflara binlerce beğeni ve yorum geliyor.





Bu haberi de okudular Simay Barlas: Ailenin şımarık kızı değilim, annesinin kızıyım