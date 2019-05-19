Sevcan Orhan yoğun bakımda!

Haberi, sanat dünyasından duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında 'Felaket Tellalı' lakabı ile ünlenen ses sanatçısı Onur Akay duyurdu.

Akay, ''Değerli sanatçı arkadaşımız Sevcan Orhan, özel bir hastanede 'Videotorakoskopi' operasyonu geçirmiştir. Daha sonra yoğun bakımda tedavisine devam edilen Orhan'ın, sağlık durumunda olumlu gelişmeler olduğunu öğrendim. Kendisine acil şifalar dilerim.'' ifadelerini kullandı.

Videotorakoskopi operasyonu, genelde akciğerde tespit edilen şüpheli kitleden biyopsi örneği almak veya kitlenin tamamını almak için yapılıyor.