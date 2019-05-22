Sevcan Orhan yoğun bakımdan çıktı

Geçen günlerde, şarkıcı Sevcan Orhan'ın yoğun bakımda olduğu açıklanmıştı.

Özel bir hastanede akciğerlerinden operasyon geçiren Orhan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

"Merhaba sevgili dostlar. Sağlıkla size merhaba diyebilmenin mutluluğunu, huzurunu yaşıyorum.

Dualarınıza, yazdığınız mesajlara, tüm dostlarıma, aileme, beni seven herkese minnettarım. Çok teşekkür ediyorum.

Sayenizde sizin dualarınızla, gücünüzle ayaklandım ve artık iyiyim. Akciğerlerimde bir kitle olduğu ortaya çıktı. Çok küçük bir kitleydi. Şükürler olsun kötü huylu olmadığı belliydi ama doktorumuz orada durmaması gerektiğini söyledi.

''İYİ OLDUĞUMU GÖRMENİZİ İSTEDİM''

15 Mayıs günü hastaneye yattım. Kitle küçük olsa da akciğer operasyonları cidden ağır. Dolayısıyla 2 gün yoğun bakımda kaldım. 4 gündür hastanede yatıyorum ve nasip olursa 1-2 güne hastaneden taburcu olacağım.

İyi olmamı görmenizi istedim. Daha iyi olup aranıza dönmek için sabırsızlanıyorum. Sizi seviyorum. Hoşça kalın.''







