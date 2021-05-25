Eski kız arkadaşı Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddia edilen oyuncu Sermiyan Midyat hakkında, 'Basit yaralama', 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılırken aynı iddianamede Sevcan Yaşar hakkında da, 'Basit yaralama' suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

YUMRUKLADIĞI VE TEKMELEDİĞİ ANLATILDI

İstanbul Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nin basit yargılama usulüyle baktığı davada karar çıktı. Mahkemenin verdiği gerekçeli kararda müşteki sanıklar Sevcan Yaşar ve Sermiyan Midyat'ın aynı evde yaşadıkları, 16 Nisan 2020 tarihinde Midyat'ın sebepsiz yere bağırarak Yaşar'a hakaretler savurduğu, 'Bu evden gidemezsin' diyerek tehdit ettiği ve Yaşar'ı kapıdan çıkacağı sırada alınan doktor raporuna göre yaşamsal tehlike yaratmayacak şekilde yerde sürüklediği, yumrukladığı ve tekmelediği anlatıldı.

TEHDİT ETTİĞİ BELİRTİLDİ

Sermiyan Midyat'ın müşteki sanık Sevcan Yaşar'ı, 'Sen benim düşmanımsın bundan sonra. Yapabileceğim bütün kötülükleri yapacağım. Seninle aynı sektördeyiz iş bulamayacaksın' ve 'Bak ben seni evden döve döve nasıl çıkarıyorum' diyerek tehdit ettiği ve Yaşar'ın çığlıklarla komşulardan yardım istediği belirtilirken, Yaşar'ın polisi araması üzerine polisin eve gittiği ve Midyat'ın karakolda da Yaşar'a yönelik, 'Senin cesedin çıkacak buradan' sözleri ile tehdit ettiği aktarıldı.

'ŞİDDET EĞİLİMİ VARDI'

Mahkemenin gerekçeli kararında yer alan müşteki sanık Sevcan Yaşar'ın ifadesinde olay günü Midyat'ın alkol aldığını, Midyat'ın şiddet eğilimi olduğunu ve psikiyatrik ilaçlar kullandığını, avukatıyla telefonda konuşmasının ardından sinirlendiğini, kendisine bağırdığını, hakaretler ettiğini ve ayrılmak istediğini söylediğinde de bıçakla üzerine yürüdüğünü belirtti.

'DÜZELDİĞİNE İNANDIM'

İfadesinin devamında Yaşar, 'Evden çıkmak istediğimde elinde bıçağı kapıya saplayıp 'Buradan gidemezsin' diye beni tehdit etti. Oysa beni evlenme düşüncesiyle ailesiyle tanıştırmıştı. Ben şahsın bana zarar vermesinden korktuğum için hakaret ve darp raporu almadım. Sonrasında babam gelip beni aldı ve Ayvalık'a götürdü. 10 gün sonra Sermiyan gelip düzeldiğini ve beni sevdiğini söyleyince kendisine inandım. Tekrar eve geri döndüm. Fakat hiçbir şeyin değişmediğini anlayınca kendisinden ayrılmaya karar verdim.' ifadelerini kullandı.

'KENDİMİ BİNANIN DIŞINA ZOR ATTIM'

Müşteki Sanık Sevcan Yaşar ifadesini 'Ayrılmak istediğimi söylediğimde yine hakaretler yağdırdı. Korkudan kendimi banyoya kilitledim. Sonrasında kapıyı kırarak yanıma geldi. Beni sürükleyerek tekme ve yumruk attı. Öncesinde polisi aramıştım. Komşulardan yardım isteyerek kendimi binanın dışına attım ve polisi bekledim. Sonrasında da polisle birlikte darp raporu almaya gittim.' sözleriyle noktaladı.

'ŞİZOFRENİK BİR KARAKTERE SAHİP'

Müşteki sanık Sermiyan Midyat ise mahkemenin gerekçeli kararında yer alan ifadesinde 'Sevcan'ın daha önceden psikolojik tedavi gördüğünü bilmekteyim. Defalarca beni kışkırtmak ve tahrik etmek için elinden geleni yaptı. Defalarca evde çanak tabak kırdı. Aldığım darp raporunda maruz kaldığım şiddet belgelenmiştir. Olay günü babasının beni öldüreceğini söyledi, beni tehdit etti. Söylediği hakaretlerin ses kayıtları da mevcuttur. Olmamış şeyleri olmuş gibi anlatan şizofrenik bir karaktere sahip olduğundan ilişkiyi sürdüremeyeceğimi anladım.' şeklinde konuştu.

'KENDİSİNE ŞİDDET UYGULAMADIM'

İfadesinin devamında Midyat, '3 gündür bana evden taşınacağını söyledi fakat bir türlü taşınmadı. Kendisine yalvardım, görüşmeyelim dedim. Evde kalarak beni tahrik etmeye devam etti. Olay günü ablasıyla telefonda konuşuyordu. Sanırım psikiyatrik hastalığından ailesinin haberi yokmuş. Ablasının gönderdiği polisler kapıya geldi. Beyan ettiği hiçbir şey gerçek değildir. Bu şahsiyetin hayatımdan süresizce uzaklaştırılmasını istiyorum. Kendisine ne ruhsal ne fiziksel bir şiddet uygulamadım. Kendisinden şikayetçiyim.' dedi.

MAHKEMEDEN İKİ TARAFA DA ADLİ PARA CEZASI

Mahkeme açıkladığı gerekçeli kararda, Sevcan Yaşar ve Sermiyan Midyat'ın raporlarında yaralanmalarının yaşamsal tehlike yaratmadığı belirtilirken müşteki sanık Sermiyan Midyat hakkında 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından dava açılsa da delil yetersizliğinden dolayı bu suçlardan beraat kararı verilirken, 'Kasten yaralama' suçundan her iki tarafa da 1120 lira adli para cezası verildiği açıklandı.