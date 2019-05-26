Sevda Demirel: Hande Ataizi kabul ederse çok sevinirim
Uzun süren sessizliğini bir şarkı ile bozmak isteyen Sevda Demirel 'Sevda Tokadı' adını verdiği şarkısı ve Hande Ataizi'ne yaptığı teklifle dikkat çekmişti
20 yıl önce canlı yayında tartıştığı Hande Ataizi'ne "Ne dedin sen?" diyerek tokat atan Sevda Demirel, magazin tarihine geçmişti...
Bu olay hafızalardan silinmezken Demirel'den sürpriz hamle geldi.
Şarkıcı, Ataizi'ne 'Sevda Tokadı' şarkısının klibinde oynaması için sosyal medyada teklifte bulundu: "Zaman değişti. Eski hırslarımız kalmadı. Bence klibimde oynamalısın."
Önceki gün Nişantaşı City's de objektiflere takılan Demirel, ''Sosyal medyadan Hande Hanım'a teklif yaptım klibimde oynaması için. Kabul ederse gerçekten çok mutlu olurum'' dedi. (Milliyet)