Sevda Demirel ile Doruk Doğrusöz aşk yaşıyor

Doruk Doğrusöz, 2018 Bikini Fitness Şampiyonu ve milli sporcu Büşra Eyen ile aşk yaşıyordu. Evlenmeleri beklenen ikili, sürpriz bir şekilde ayrıldı. Bu ayrılık cinsiyet değiştirme yolculuğunda en büyük destekçisi olan Büşra Eyen’e de sürpriz oldu. Öyle ki Eyen, Doruk Doğrusöz ve Sevda Demirel’in birlikte olduğunu, el ele görüntülendiğini haberlerden öğrendi.

Sevda Demirel mesaj attı: Birlikteyiz

Büşra Eyen, Doruk Doğrusöz ve Sevda Demirel daha önceden tanışıyorlardı. ‘Eleştiri’ yağmuruna tutulan Büşra ve Doruk’un ilişkilerinin en büyük destekçisi de Sevda Demirel’di. İkili el ele görüntülendikten sonra Seda Demirel, Büşra Eyen’e mesaj atarak birlikte olduklarını söyledi. Eyen de, “Mutluluklar, kafanıza göre takılın" dedi.

Büşra Eyen: Ne yaşamak istiyorlarsa onu yaşasınlar

Aldatma haberleri sonrası açıklama yapan Büşra Eyen, "Gayet iyiyim. Kim ne istiyorsa onu yapsın. Ben de haberlerden öğrendim. Kendi hayatları. Ne yaşamak istiyorsa yaşasınlar" dedi.

"Huzurlu bir ilişkimiz var"

Doruk Doğrusöz, daha önce Büşra Eyen'le olan ilişkisi için, "Hani böyle hep hayalini kurarsın ya… Olmayacak bir şeymiş gibi gelir. Çünkü yokuşun sonunu göremiyorsun. Ama şimdi ben Büşra ile o yokuşun sonunu görebiliyorum ve oraya tırmanabiliyorum. Şu an çok güzel giden, tertemiz, birbirine çok güvenen, birbirini destekleyen huzurlu bir ilişkimiz var. Eşten önce onun gibi bir dost tanıdığım için çok mutluyum ve çok şanslıyım" demişti





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