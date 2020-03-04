Sevda Demirel ile Doruk Doğrusöz ayrıldı

Katıldığı stil yarışmasıyla ünlenen Neslihan Doğrusöz, geçtiğimiz yıl cinsiyet değiştirmiş ve Doruk adını almıştı. Yaklaşık iki ay önce de şarkıcı Sevda Demirel ile yaşadığı aşkla adını duyuran Doruk Doğrusöz,kısa sürede evlilik kararı almış hatta geçtiğimiz ay sevgilisine evlenme teklif etmişti.

İlişkilerini sosyal medya hesaplarından da sık sık paylaşan ve 14 Şubat'ta nişan yapacaklarını duyuran Sevda Demirel ile Doruk Doğrusöz, ayrılık kararı aldı. Demirel, biten ilişkisinin ardından ilk kez konuşarak "Sosyal medyada üzerimize çok geldiler. Doruk çok iyi bir insan. Bir süre yalnız kalmaya ihtiyacım var" dedi. İlişkilerini göz önünde yaşayan çift, sosyal medya hesaplarından birbiriyle olan fotoğraflarını da sildi.

'Çok yapışık yaşıyoruz'

Geçtiğimiz haftalarda Bilal Özcan'ın YouTube kanalına konuk olan çiftten Sevda Demirel, açıklamalarıyla dikkat çekmişti. Şarkıcı, "Bu eve ve bana bir mucize geldi. Bir duvarlarla konuşmadığım kalmıştı, çok yalnızdım. Çok yapışık yaşıyoruz. Belki bu da sıkıntıdır. Her gün birbirimize not yazıyoruz" demişti.

'Sevda'yı hep beğeniyordum'

Doruk Doğrusöz ise "Sevda'yı hep beğeniyordum, Türkiye'de böyle bir gerçek var yani. Reklam birlikteliğiyle alakalı çok soru geliyor. Mesela ben tuvaletteyken Sevda bana yatak odasından mesaj çekiyor. 'Kocacım gel seni çok özledim' diye. Salondayken falan 'hadi gel çok özledim' diyor" şeklinde konuşmuştu. Hatta ikili nişan hazırlıklarını bitirdiklerini, davullu zurnalı düğün yapacaklarını bile söylemişti.



