Magazin Sevda Erginci: Boyuma taktılar, çok acımasızlar

Sevda Erginci: Boyuma taktılar, çok acımasızlar

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Sevda Erginci: Boyuma taktılar, çok acımasızlar

Sevda Erginci, Elele dergisinin yeni sayısı için objektif karşısına geçti.

04 Mayıs 2021, Salı 13:46 Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu, dergideki röportajında boyu (1.59 m) hakkında sosyal medyada yapılan acımasız yorumlar hakkında konuştu:

“Aslında çok sıkıldım bunu konuşmaktan ve artık umursamak istemiyorum. Çünkü yıllardır bana en çok sorulan ve söylenen şey bu. Hiç tanımadığım, hayatımda yeri olmayan insanlar bunu sorun haline getirmeden önce, farkında da değildim açıkçası. Veya esprisi yapılırsa çok güldüğüm bir konuydu. Samimi bir şekilde yapıldığında hâlâ öyle. Bunun son zamanlarda çok sık ve acımasızca yapılıyor olmasının sebebi, hepimizin sosyal medyada fazla ulaşılabilir olması ve insanların kişisel mutsuzlukları sanırım.”


'YAPILMASI GEREKEN ONAY BEKLEMEDEN KENDİNİ SEVMEK'

Sevda Erginci, “Yapılması gereken onay beklemeden kendini sevmek, kusurlarını bilip yeri geldiğinde dalga geçebilmek” dedi.

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