Magazin Sevda Erginci sevgilisi Yılmaz Kunt'u affetti

Sevda Erginci sevgilisi Yılmaz Kunt'u affetti

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Sevda Erginci sevgilisi Yılmaz Kunt'u affetti

Sevda Erginci'nin sevgilisi Yılmaz Kunt'un geçtiğimiz temmuz ayında Seray Öztürk adlı bir avukata attığı mesajlar ifşa olmuş ve çift birbirlerini sosyal medyadan takip etmeyi bırakmıştı.

24 Eylül 2021, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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Sevda Erginci ve Yılmaz Kunt evlilik yolunda ilerliyordu. Geçen temmuzda Avukat Seray Öztürk, Kunt’un kendisine sosyal medyada yazdığı mesajları ifşa edince çift, temmuzda ayrılmıştı. Aşıklar aralarındaki sorunu çözüp barış imzaladılar.

Snob Magazin, Sevda Erginci ve Yılmaz Kunt’u Akyaka’daki bir restoranda birlikte görüntüledi. Ayrıca birbirlerini de tekrar takibe aldılar.

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