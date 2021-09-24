Sevda Erginci ve Yılmaz Kunt evlilik yolunda ilerliyordu. Geçen temmuzda Avukat Seray Öztürk, Kunt’un kendisine sosyal medyada yazdığı mesajları ifşa edince çift, temmuzda ayrılmıştı. Aşıklar aralarındaki sorunu çözüp barış imzaladılar.

Snob Magazin, Sevda Erginci ve Yılmaz Kunt’u Akyaka’daki bir restoranda birlikte görüntüledi. Ayrıca birbirlerini de tekrar takibe aldılar.