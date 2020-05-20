Sevda Noyan o sözleri nedeniyle ifade verdi
Sevda Noyan hakkında katıldığı televizyon programındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. Şüpheli sıfatıyla ifade veren Noyan daha sonra adliyeden ayrıldı.
20 Mayıs 2020, Çarşamba 20:19 Son Güncelleme:
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Bir televizyon programına, katılan Sevda Noyan hakkında programda söylediği sözler nedeniyle şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu’nca soruşturma açıldı. Sevda Noyan, bugün "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi. Noyan’ın ifadesinin ardından adliyeden ayrıldığı öğrenildi.
DHA