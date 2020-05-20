Türkiye Sevda Noyan o sözleri nedeniyle ifade verdi

Sevda Noyan o sözleri nedeniyle ifade verdi

Türkiye

Sevda Noyan o sözleri nedeniyle ifade verdi

Sevda Noyan hakkında katıldığı televizyon programındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. Şüpheli sıfatıyla ifade veren Noyan daha sonra adliyeden ayrıldı.

20 Mayıs 2020, Çarşamba 20:19 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bir televizyon programına, katılan Sevda Noyan hakkında programda söylediği sözler nedeniyle şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu’nca soruşturma açıldı. Sevda Noyan, bugün "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi. Noyan’ın ifadesinin ardından adliyeden ayrıldığı öğrenildi.

DHA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Karantinadaki Adalar yaza hazırlanıyor
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
O şehri salgın bile durduramadı
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açıldı