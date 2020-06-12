Sevda Noyan’a 6 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosunca katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeleri nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulan Sevda Noyan’la ilgili yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. İddianamede, Noyan’ın "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame kabul edilirse şüpheli Sevda Noyan, İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

İlk evliliğinden önceki adı-soyadı Sevda Köse‘dir. Eski kocası olan Massimo Reggio'nun soyadını kullanmış Sevda Reggio daha sonra 2000 yılında Münib Engin Noyan ile evlenmiş ve Sevda Noyan olmuştur.Sevda Noyan kendi deyimiyle, ‘cahiliye dönemi' hayatında güzellik uzmanı olarak çalışıyordu. İzmir'de Ege TV'de makyözlük yapıyordu. Buradaki çalışmalarında yöneticiliğe kadar yükselmişti. Burada çalışırken, kanal tarafından düzenlenen birçok organizasyonu tertipliyordu.1996 yılında Bursa'ya yerleşti. 1999 yılında Bursa'da Bursa Hakimiyet Gazetesi'nde Magazin Müdürü olarak çalıştı.

“Taksi Bursa” adı altında taksilerde okunacak bir dergi çıkardı.

Samanyolu televizyonunda “Kapılar ve Köprüler” programını yapmakta olan Engin Noyan ile tanıştı. Engin Noyan'ın ile evlendiğinde iki çocuk sahibi olan Sevda Noyan yazar ve yorumculuk yaptı.

DHA