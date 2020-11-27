Genç yazar Sevde Tuba Özsaygın'ın ilk romanı Kurtlu Kuyu, Dağhan Külegeç Yayınları'ndan çıktı. Durum romanının iyi bir örneği olarak karşımıza çıkan kitap, aynı zamanda üslubunun gücüyle de dikkat çekiyor. Yazar kitabında, otuzlu yaşlarında, güzel, eğitimli bir kadın olan Eda’nın, Türkiye, Hollanda ve Amerika’ya savrulan yaşamı boyunca parçalanmış ailesinden ona kalanları toplama hikayesini konu alıyor. Duygusal boşluklarını doldurmaya çabalarken okur, Eda’nın dilinden aile kavramını, çocukluk travmalarının insan yaşamına etkisini, tutkulu aşkları, hezeyanları, hasta bir zihnin kıvrımlarından geçerek öğreniyor. Kurtlu Kuyu, kurtulmaya çalışırken karanlığa çeken, rahatsız eden, sarsıcı bir roman. Finale doğru giderken, o huzursuz soruya da dikkat çekiyor: Aslında ne yaşıyoruz?

Dağhan Külegeç Yayınları geçtiğimiz yıl oyuncu Dağhan Külegeç ve annesi yazar, oyuncu ve çevirmen Ayşe Erbulak tarafından kurulmuştu. Yayın hayatına hızlı bir giriş yapan Dağhan Külegeç Yayınları, Erbulak Evi Yazarlık Okulu tarafından verilen 3 yıllık yazarlık eğitimini tamamlayan 11 yeni yazarın ilk kitabı ile yola çıkmıştı. Bu yıl ise 19 yeni yazar ve 1 çeviri kitap ile serüven devam ediyor. Dilbilim Uzmanı ve Yazar Hakan Akdoğan’ın Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı yayınevinden bu yıl da yine çok güçlü yazar adaylarının kitapları yayımlanıyor. Bu yazarlardan biri olan Sevde Tuba Özsaygın’ın Kurtlu Kuyu adlı romanı da bu kitaplardan biri.

Sevde Tuba Özsaygın kimdir?

1989, Zonguldak doğumludur. Zonguldak Anadolu Öğretmen Lisesi ve Kocaeli Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği mezunudur. Belediye Konservatuarı Tiyatro bölümü birincilikle bitirmiş, çok sayıda tiyatro oyununda rol almıştır. Uzmanlığına eğitim alanında devam ettirmeye karar verdikten sonra tiyatroya ara vermek zorunda kalmıştır, yıllar sonra bu tutkusunu seyirci olarak devam ettirmektedir ve 2018’dan beri Direklerarası Tiyatro Ödüllerinde İstanbul juri üyeliği yapmaktadır. Deri tasarımcılığı, analog fotoğrafçılık ilgilendiği diğer alanlardır. 2012’den beri Marmara Üniversitesindeki Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında yürüttüğü akademik çalışmalarına devam ederken aynı zamanda özel bir okulun kampüs müdürlüğü görevini yerini getirmektedir. Yazdığı kısa öyküleri kolektif kitaplarda yayımlanmıştır. Kurtlu Kuyu ilk romanıdır.