Türkiye Sevdiği kızın başkasıyla evleneceğini öğrenince çılgına döndü! Babasının otomobilini yaktı
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Sevdiği kızın başkasıyla evleneceğini öğrenince çılgına döndü! Babasının otomobilini yaktı

Türkiye

Sevdiği kızın başkasıyla evleneceğini öğrenince çılgına döndü! Babasının otomobilini yaktı

İstanbul Sultangazi'de, 19 yaşında Okan E.'nin, başkasıyla evlendirilmek istenen sevdiği kadının babasına ait otomobili arkadaşlarıyla birlikte yaktığı iddia edildi. Gözaltına alınan Okan E. İle iki arkadaşı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, şüphelilerin otomobili yakıp kaçtıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

25 Ağustos 2021, Çarşamba 22:17 Son Güncelleme:
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Olay, 21 Ağustos Cumartesi saat 03.30 sıralarında Sultangazi 2547. Sokak üzerinde meydana geldi. Ali E.'ye ait park halindeki otomobil yakıldı. Yangın çevredekiler tarafından söndürülürken, polis olayla ilgili çalışma başlattı. Çalışma kapsamında çevredeki güvenlik kamera kayıtları incelenerek şüphelilerin kimliklerini belirlendi. Görüntülerde 3 kişinin aracı ateşe verdikten sonra kaçtıkları yer alıyor. Adresleri de belirlenen Okan E. (19), Murat K. (18) ve R.E. (17) gözaltına alındı. 

Yapılan soruşturmada, Okan E.'nin sevdiği kadın olan Sinem E.'nin başkasıyla evlendirilmek istendiği, buna sinirlenen Okan E.'nin arkadaşlarıyla birlikte Sinem E.'nin babası Ali E.'ye ait otomobili yaktığının belirlendiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Çevre esnafı Tevfik Çavuş, "Beni buranın bekçisi aradı gece 2-3 civarı, kundaklama var diye. Kundaklama olayı değilmiş. Sanırım aralarında husumet varmış. Biz de geldik gece buraya benim dükkanın kamerası gördüğü için. Ben geldiğimde zaten söndürülmüştü. Bu olay olmadan 3-4 gün önce düğünleri varmış sanırım. Onunla ilgili bir şeyler söylediler ama tam detaylarını bilmiyorum" dedi.

Ahmet YEŞİLMEN- Emin YEŞİL/ İSTANBUL (DHA)

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