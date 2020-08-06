Sevdiğiniz gazeteler her an cebinizde!

Dijital gazetelerin buluştuğu Gazetelik ile istediğiniz an istediğiniz yerde gazete keyfini yaşayabilirsiniz. Ücretsiz olarak indirebileceğiniz Gazetelik'te; Hürriyet, Milliyet, Posta ve Fanatik gazetelerini ekleriyle birlikte okuyabilirsiniz.

Gazetelik'te neler var?

Köşe yazıları, gündem, dünya, ekonomi, spor, magazin ve son dakika haberlerini bulabileceğiniz Gazetelik ile günlük gazeteleri yüksek kalitede okuyun, takip edin. Gazetelik ile Wi-Fi kullanarak tüm gazete ve eklerini indirebilir, internet erişiminiz olmasa dahi her an okuyabilirsiniz. Ayrıca Gazetelik abonelikleriyle birlikte geçmiş 15 günün gazete ve ek arşivlerini görüntüleyebilirsiniz.

Uygulamaya aşağıdaki linkten erişebilir ve indirebilirsiniz:

https://link-to.app/posta-haber



